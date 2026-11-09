Ryska videoklipp visar framgångar på slagfältet – har manipulerats med AI

Ryska militärförband och Kremlvänliga militärbloggare använder manipulerade videoklipp för att ge en överdriven bild av landets militära framgångar i Ukraina.

Det visar en granskning från den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW.

ISW har identifierat 35 videoklipp som sannolikt har skapats eller ändrats med hjälp av artificiell intelligens.

Manipulerats med AI

Ett uppmärksammat exempel gäller den ukrainska staden Dobropillia i Donetskregionen. I mitten av oktober hävdade ryska militärledare inför president Vladimir Putin att staden hade erövrats, skriver Financial Times.

Kort därefter publicerade det ryska försvarsdepartementet en sammanställning av drönarfilmer som skulle visa rysk kontroll över området.

I ett av klippen syns en soldat vifta med den ryska flaggan från ett skadat hus. Men enligt analytiker har sekvensen manipulerats med AI.

Ruslan Leviev, chef för den oberoende undersökningsgruppen Conflict Intelligence Team, pekar bland annat på att flaggans orientering plötsligt förändras på ett sätt som inte kan förklaras av vanlig bildkomprimering eller kamerafel.

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