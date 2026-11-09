Ryssland försöker ge en bild av att man firar stora triumfer i Ukraina. Men en del av de videoklipp som ska visa det har ändrats med hjälp av AI, visar en ny granskning.
Ryska videoklipp visar framgångar på slagfältet – har manipulerats med AI
Ryska militärförband och Kremlvänliga militärbloggare använder manipulerade videoklipp för att ge en överdriven bild av landets militära framgångar i Ukraina.
Det visar en granskning från den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW.
ISW har identifierat 35 videoklipp som sannolikt har skapats eller ändrats med hjälp av artificiell intelligens.
Manipulerats med AI
Ett uppmärksammat exempel gäller den ukrainska staden Dobropillia i Donetskregionen. I mitten av oktober hävdade ryska militärledare inför president Vladimir Putin att staden hade erövrats, skriver Financial Times.
Kort därefter publicerade det ryska försvarsdepartementet en sammanställning av drönarfilmer som skulle visa rysk kontroll över området.
I ett av klippen syns en soldat vifta med den ryska flaggan från ett skadat hus. Men enligt analytiker har sekvensen manipulerats med AI.
Ruslan Leviev, chef för den oberoende undersökningsgruppen Conflict Intelligence Team, pekar bland annat på att flaggans orientering plötsligt förändras på ett sätt som inte kan förklaras av vanlig bildkomprimering eller kamerafel.
Läs mer: Estland anklagar: ”Statsstödd terrorism från Ryssland”. Dagens PS
Tros inte vara centralt organiserat
Trots de ryska påståendena har ukrainska styrkor fortsatt positioner i Dobropillia. Enligt militära bedömare misslyckades Ryssland därmed med en plan att använda staden som utgångspunkt för att omringa Ukrainas så kallade fästningsbälte.
Enligt ISW handlar filmerna om mer än enskilda överdrifter. De ingår i ett bredare informationskrig där Kreml vill skapa bilden av att Ukrainas försvar håller på att kollapsa och att en rysk seger är oundviklig.
Manipulationerna tycks dock inte vara resultatet av en centralt organiserad kampanj.
Snarare handlar det om enskilda förband och militärbloggare som sprider filmerna, vilka sedan ibland förstärks av ryska statliga medier och försvarsdepartementet.
En möjlig förklaring är att förbanden försöker övertyga sina överordnade om att de uppnått uppsatta mål.
Läs mer: Putin om ryska rymdprojektet: ”Nära kontakt med Elon Musk”. Dagens PS
Överdriver siffrorna
Överdrivna framgångsrapporter kan också bidra till att skapa en felaktig bild av situationen för den högsta militärledningen.
Problemet är särskilt allvarligt eftersom felaktiga rapporter kan påverka militära beslut och leda till fortsatta offensiver trots att marken redan gått förlorad.
Enligt oberoende analytiker har Rysslands territoriella framryckningar dessutom varit betydligt mindre än vad Putin hävdat.
Presidenten uppgav i oktober att ryska styrkor erövrat 6 500 kvadratkilometer sedan årets början, vilket bland annat NHK rapporterade om.
Oberoende bedömare uppskattar däremot framryckningen till högst 1 500 kvadratkilometer.
Läs mer: Flygchef: EU:s miljökrav kommer att döda Europas flygbranch. Realtid