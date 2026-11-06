Aktivister bröt sig in i Microsofts datacenter – protesterna växer i Europa

Miljöaktivister tog sig på fredagen in på en byggarbetsplats för ett datacenter tillhörande Microsoft i Amsterdam.

Aktionen är en del av en internationell protestvåg mot den snabba utbyggnaden av den digitala infrastruktur som krävs för artificiell intelligens.

Över 100 aktivister samlades vid byggarbetsplatsen och marscherade tillsammans innan de tog sig in på området.

Flera andra aktioner planerade

Några klättrade upp på byggkranar, hängde upp ballonger och dansade medan polis bevakade händelsen. På plakat syntes bland annat budskap riktade mot datacenterbygget, skriver Reuters.

Protesterna arrangeras av koalitionen Stop Dirty Data Centres, som samlar miljöorganisationer och grupper som arbetar med digitala rättigheter. Enligt organisationen planeras manifestationer i 16 länder under fredagen och lördagen.

Bland de planerade aktionerna finns en marsch i Dublin, en protest utanför parlamentet i Warszawa och en demonstration mot ett annat Microsoftdatacenter i Danmark.

Aktivisterna kräver ett tillfälligt stopp för storskaliga datacenterbyggen tills tydligare regler för etablering och miljöpåverkan finns på plats.

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