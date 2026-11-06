Motståndet mot datacenter har märkts i flera månader i USA. Nu har även Europa hamnat i blickfånget efter en aktion i Nederländerna.
Aktivister bröt sig in i Microsofts datacenter – protesterna växer i Europa
Miljöaktivister tog sig på fredagen in på en byggarbetsplats för ett datacenter tillhörande Microsoft i Amsterdam.
Aktionen är en del av en internationell protestvåg mot den snabba utbyggnaden av den digitala infrastruktur som krävs för artificiell intelligens.
Över 100 aktivister samlades vid byggarbetsplatsen och marscherade tillsammans innan de tog sig in på området.
Flera andra aktioner planerade
Några klättrade upp på byggkranar, hängde upp ballonger och dansade medan polis bevakade händelsen. På plakat syntes bland annat budskap riktade mot datacenterbygget, skriver Reuters.
Protesterna arrangeras av koalitionen Stop Dirty Data Centres, som samlar miljöorganisationer och grupper som arbetar med digitala rättigheter. Enligt organisationen planeras manifestationer i 16 länder under fredagen och lördagen.
Bland de planerade aktionerna finns en marsch i Dublin, en protest utanför parlamentet i Warszawa och en demonstration mot ett annat Microsoftdatacenter i Danmark.
Aktivisterna kräver ett tillfälligt stopp för storskaliga datacenterbyggen tills tydligare regler för etablering och miljöpåverkan finns på plats.
Pekar på stor energiförbrukning
Kritiken handlar framför allt om datacentrenas stora förbrukning av elektricitet och vatten.
Organisationerna varnar också för att anläggningarna konkurrerar med bostäder och andra verksamheter om begränsade resurser och riskerar att försvåra arbetet med att nå klimatmålen.
Microsoft uppger att bolaget respekterar människors rätt att protestera fredligt, men tar avstånd från olagliga aktioner.
Företaget bakom det aktuella bygget, Pure Data Centres, uppmanade demonstranterna att lämna området och erbjöd sig att diskutera deras invändningar.
Projektet stöds av investeringsbolaget Oaktree Capital Management och väntas kräva investeringar på över en miljard dollar.
Läs mer: Nya datacenter får investerare att gå i spinn. Dagens PS
Växande motstånd
Motståndet mot datacenter växer samtidigt i flera delar av världen, bland annat i Spanien, Indien och USA.
Även teknikaktier har påverkats av den ökande oron för AI-sektorns expansion och risken för hårdare politisk reglering.
EU:s teknikkommissionär Henna Virkkunen har framhållit att Europa behöver bygga ut sin datacenterkapacitet för att kunna konkurrera med USA och Asien inom AI.
Samtidigt måste utbyggnaden ske på ett sätt som inte driver upp elräkningarna, hotar elförsörjningen eller skadar miljön.
I Nederländerna finns omkring 200 datacenter som är i drift, under byggnation eller på planeringsstadiet.
Läs mer: Olivoljan riskerar att bli för billig – odlare får inte sälja allt. Realtid