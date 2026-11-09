Flygchef: EU:s miljökrav kommer att döda Europas flygbranch

De planerade miljökraven på flygbranschen riskerar att slå hårt mot Europas flygbolag och göra dem mindre konkurrenskraftiga internationellt.

Det varnar Luis Gallego för, vd för International Airlines Group (IAG), som äger bland annat British Airways.

Han anser att kombinationen av ökade krav på hållbara flygbränslen, importavgifter och utsläppshandel kommer att driva upp kostnaderna och i förlängningen biljettpriserna.

Kraven skärps ytterligare

”Alla europeiska flygbolag kommer att få en betydande nackdel vad gäller kostnader gentemot globala konkurrenter, vilket kommer att få konsekvenser”, säger Luis Gallego till Financial Times.

Han varnar för att Europas flygindustri riskerar att slås ut utan mer likvärdiga konkurrensvillkor, samtidigt som klimatnyttan av reglerna blir begränsad.

En central del av kritiken gäller kraven på så kallat hållbart flygbränsle, SAF. Andelen sådant bränsle som brittiska flygbolag måste använda uppgår i dag till 3,7 procent.

Nästa år ska kraven skärpas ytterligare och andelen ska därefter öka till 10 procent vid decenniets slut.

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