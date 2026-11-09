Europeiska flygbolag ska bli miljövänligare, enligt EU:s nya regler. En högt uppsatt flygchef varnar nu för att kraven kommer att slå hårt mot branschen.
Flygchef: EU:s miljökrav kommer att döda Europas flygbranch
De planerade miljökraven på flygbranschen riskerar att slå hårt mot Europas flygbolag och göra dem mindre konkurrenskraftiga internationellt.
Det varnar Luis Gallego för, vd för International Airlines Group (IAG), som äger bland annat British Airways.
Han anser att kombinationen av ökade krav på hållbara flygbränslen, importavgifter och utsläppshandel kommer att driva upp kostnaderna och i förlängningen biljettpriserna.
Kraven skärps ytterligare
”Alla europeiska flygbolag kommer att få en betydande nackdel vad gäller kostnader gentemot globala konkurrenter, vilket kommer att få konsekvenser”, säger Luis Gallego till Financial Times.
Han varnar för att Europas flygindustri riskerar att slås ut utan mer likvärdiga konkurrensvillkor, samtidigt som klimatnyttan av reglerna blir begränsad.
En central del av kritiken gäller kraven på så kallat hållbart flygbränsle, SAF. Andelen sådant bränsle som brittiska flygbolag måste använda uppgår i dag till 3,7 procent.
Nästa år ska kraven skärpas ytterligare och andelen ska därefter öka till 10 procent vid decenniets slut.
Läs mer: Höstlovsresan kan bli dyrare – flygbränslet upp 120 procent. Dagens PS
Varnar för konsekvenserna
Motsvarande krav inom EU är mindre långtgående. Där ska andelen öka från dagens 2 procent till 6 procent år 2030.
Flygbolagen hävdar samtidigt att tillgången på hållbart flygbränsle är otillräcklig för att möta de kommande kraven.
Den brittiska regeringen har därför inlett en översyn av reglerna inför nästa års skärpning.
Även British Airways vd Sean Doyle varnar för konsekvenserna. Enligt honom kommer de ökade kostnaderna för både bränsle och miljöåtgärder i slutändan att belasta konsumenterna.
Läs mer: Höstlovsresan kan bli dyrare – flygbränslet upp 120 procent. Dagens PS
Behöver inte uppfyllas förrän 2030
Den brittiska regeringen överväger dessutom att från nästa år kräva att flygbolagen använder mer avancerade former av hållbart flygbränsle. Det handlar om bränsle framställt av annat än livsmedelsråvaror, exempelvis avfall eller elektricitet.
Dessa alternativ är ännu dyrare och EU:s flygbolag behöver inte uppfylla motsvarande krav förrän 2030.
Ytterligare förslag om miljöavgifter på importerat flygbränsle riskerar att öka kostnaderna ytterligare.
Enligt analysföretaget Argus Biofuels väntas Europas produktionskapacitet för syntetiskt flygbränsle uppgå till 40 000–80 000 ton per år 2030.
Det kan jämföras med EU beräknade behov på omkring 640 000 ton samma år.
Läs mer: Vårdimperiets grundare pekas ut i miljardbedrägeri – 5,4 miljarder dollar på spel. Realtid