Bäst före 2029? Utgångsdatum gäckar AI-ekonomin

Den globala tävlingen för att bygga ut kapaciteten för artificiell intelligens saknar motstycke. Enligt färska analyser från Research Affiliates har AI-racet skapat en helt ny industriell era där traditionella begrepp för kapitalinvesteringar ställs på ända.

”De är i en kapprustning där de måste ersätta sin dyra hårdvara mycket snabbt”, konstaterar Chris Brightman, vd för Research Affiliates.

Läs även:

Techjournalistens dom: AI-webbläsare fungerar inte

Kapitalförstöring utan motstycke?

Det stora problemet är hårdvarans korta livslängd. Tekniken som driver dagens stora språkmodeller riskerar att bli daterade på bara tre år.

För bolag som Meta och Microsoft innebär det att miljardinvesteringar i datacenter inte är långsiktiga tillgångar, utan snarare färskvara som ständigt måste förnyas för att behålla konkurrenskraften.

Siffrorna bakom utbyggnaden är svindlande, enligt en analys i Reuters. Nvidia-chefen Jensen Huang uppskattar att det kostar mellan 60 och 80 miljarder dollar att bygga ett enda komplex. Den totala prislappen för den planerade expansionen kan landa på närmare 7 000 miljarder dollar.

Som jämförelse kostade det amerikanska motorvägssystemet, ett av historiens största offentliga projekt, cirka 500 miljarder dollar i dagens penningvärde och tog tre decennier att färdigställa.

AI-förespråkarna vill spendera 13 gånger mer på bara fem år.