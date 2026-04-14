Att techbolag säger upp personal är en tydlig trend i USA. Men det är inte för att AI vinner mark, menar experter.
Techbolagen säger upp anställda – men det beror inte på AI
Tekniksektorn genomgår en tydlig trend när det gäller en aspekt, nämligen antalet anställda.
Stora bolag som Amazon, Meta, Oracle och Block har under de senaste åren genomfört omfattande nedskärningar.
I San Francisco, ofta betraktat som världens techcentrum, har den totala sysselsättningen minskat med omkring tre procent sedan början av 2023.
Rejäl AI-boom
Trots detta sker utvecklingen parallellt med en stark teknologisk boom, driven av framsteg inom artificiell intelligens.
Många företagsledare pekar på AI som en förklaring till minskat behov av personal, särskilt inom programmering och andra kvalificerade teknikroller. Men den bilden är förenklad.
Forskning och data tyder på att AI hittills haft begränsad påverkan på sysselsättningen. Användningen är fortfarande relativt låg – endast omkring 28 procent av företagen i San Francisco uppges använda AI regelbundet.
Studier visar dessutom att AI:s effekt på jobb under de senaste tre åren varit i stort sett obefintlig, skriver The Economist.
Vill inte anställa
I stället pekar flera andra faktorer på mer traditionella förklaringar. Under pandemin ökade efterfrågan på digitala tjänster kraftigt, vilket ledde till aggressiv nyanställning inom tech.
När efterfrågan normaliserades stod många bolag med överbemannade organisationer.
Samtidigt har stigande räntor sedan 2022 gjort det dyrare att finansiera investeringar, vilket har dämpat företagens vilja att expandera.
Investeringar i IT har bromsat in, vilket i sin tur minskat behovet av ny personal.
Outsourcing spelar också en viktig roll. Företag väljer i ökande grad att köpa IT-tjänster från länder med lägre kostnader, i stället för att anställa lokalt.
Finns en annan trend
Importen av moln- och datatjänster har ökat kraftigt, vilket pressar arbetsmarknaden i högkostnadsregioner.
Samtidigt är bilden inte entydigt negativ. Efterfrågan på teknisk kompetens är fortsatt stark – men den fördelas annorlunda.
Allt fler programmerare och IT-specialister anställs utanför den traditionella techsektorn, i branscher som detaljhandel, fastigheter och bygg.
Techjobben försvinner alltså inte, utan de sprids istället. I stället för att koncentreras till några få stora teknikbolag blir digital kompetens en allt viktigare del av hela ekonomin, menar experter.
Läs mer: Efter slakten – mjukvaruaktier stiger på börsen igen. Dagens PS