Techbolagen säger upp anställda – men det beror inte på AI

Tekniksektorn genomgår en tydlig trend när det gäller en aspekt, nämligen antalet anställda.

Stora bolag som Amazon, Meta, Oracle och Block har under de senaste åren genomfört omfattande nedskärningar.

I San Francisco, ofta betraktat som världens techcentrum, har den totala sysselsättningen minskat med omkring tre procent sedan början av 2023.

Rejäl AI-boom

Trots detta sker utvecklingen parallellt med en stark teknologisk boom, driven av framsteg inom artificiell intelligens.

Många företagsledare pekar på AI som en förklaring till minskat behov av personal, särskilt inom programmering och andra kvalificerade teknikroller. Men den bilden är förenklad.

Forskning och data tyder på att AI hittills haft begränsad påverkan på sysselsättningen. Användningen är fortfarande relativt låg – endast omkring 28 procent av företagen i San Francisco uppges använda AI regelbundet.

Studier visar dessutom att AI:s effekt på jobb under de senaste tre åren varit i stort sett obefintlig, skriver The Economist.