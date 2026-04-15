Techjournalistens dom: AI-webbläsare fungerar inte

AI-integrerade webbläsare lyfts ofta fram som nästa steg i hur vi använder internet.

Men i praktiken är tekniken långt ifrån att ersätta människors sätt att navigera online.

Flera nya lösningar, från etablerade aktörer till mindre uppstickare, visar på samma grundproblem: de kräver mer arbete av användaren än de sparar.

Kan krävas specifika instruktioner

Stora teknikbolag som Microsoft och Google har redan byggt in AI-funktioner i sina webbläsare, medan nyare alternativ som ChatGPT Atlas och Comet försöker ersätta traditionella sökfält med AI-drivna gränssnitt.

Tanken är att användaren ska kunna beskriva ett behov och låta systemet sköta resten, från informationssökning till köpbeslut.

Tester visar dock att verkligheten ser annorlunda ut. För att få relevanta resultat krävs ofta mycket specifika instruktioner, menar techjournalisten Victoria Song på The Verge som bestämde sig för att prova flera olika tjänster.

Enkla uppmaningar leder sällan till användbara svar, vilket tvingar användaren att formulera om sina frågor flera gånger, menar hon.