När AI-webbläsare säljs hävdas det ofta att vi inte längre behöver surfa själva. Men i testerna fungerar dagens versioner relativt dåligt.
Techjournalistens dom: AI-webbläsare fungerar inte
AI-integrerade webbläsare lyfts ofta fram som nästa steg i hur vi använder internet.
Men i praktiken är tekniken långt ifrån att ersätta människors sätt att navigera online.
Flera nya lösningar, från etablerade aktörer till mindre uppstickare, visar på samma grundproblem: de kräver mer arbete av användaren än de sparar.
Kan krävas specifika instruktioner
Stora teknikbolag som Microsoft och Google har redan byggt in AI-funktioner i sina webbläsare, medan nyare alternativ som ChatGPT Atlas och Comet försöker ersätta traditionella sökfält med AI-drivna gränssnitt.
Tanken är att användaren ska kunna beskriva ett behov och låta systemet sköta resten, från informationssökning till köpbeslut.
Tester visar dock att verkligheten ser annorlunda ut. För att få relevanta resultat krävs ofta mycket specifika instruktioner, menar techjournalisten Victoria Song på The Verge som bestämde sig för att prova flera olika tjänster.
Enkla uppmaningar leder sällan till användbara svar, vilket tvingar användaren att formulera om sina frågor flera gånger, menar hon.
Fungerar bättre för avgränsade uppgifter
Det innebär en högre tröskel jämfört med traditionella sökmotorer, där även vaga eller felstavade sökningar ofta ger träffsäkra resultat.
Problemen blir särskilt tydliga vid mer komplexa uppgifter. När AI-verktyg ombeds hantera e-post, identifiera viktiga meddelanden eller fatta självständiga beslut, tenderar de att missa sammanhang och prioritera fel, något även Bloomberg har skrivit om.
Systemen förlitar sig ofta på nyckelord snarare än verklig relevans, vilket leder till att oviktiga eller irrelevanta resultat lyfts fram.
Däremot fungerar tekniken bättre i mer avgränsade situationer. Att sammanfatta långa dokument, förklara tekniska texter eller jämföra produktinformation är exempel där AI kan spara tid.
Inte automatiserat än
I dessa fall fungerar verktygen mer som stöd än som ersättning för användaren.
Även så kallade agentfunktioner, där AI ska utföra uppgifter som att lägga varor i en kundvagn, visar begränsningar.
Processerna blir ofta långsamma och kräver kontinuerlig bekräftelse, vilket minskar känslan av automatisering.
Trots stora investeringar och höga förväntningar tyder utvecklingen på att AI-webbläsare ännu inte lever upp till löftet om ett mer effektivt internet, är Songs slutsats.
