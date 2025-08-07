Dataanalysjätten Palantir rapporterar sitt första miljardkvartal och når rekordhöjder på börsen. Men bakom framgången växer oron för vad som händer när övervakningstekniken blir mainstream – från tysk polis till Trumps USA.
Palantirs vd – miljardären som vill övervaka världen
På måndagskvällen amerikansk tid steg Palantirs aktiekurs till rekordhöjder efter att företaget rapporterat sitt första miljardkvartal någonsin.
”Vi fortsätter att se den häpnadsväckande påverkan av AI-hävstång”, skriver Palantirs medgrundare och vd Alex Karp i ett pressmeddelande.
Missa inte: Flera gripna under Palantir-protest: ”Övervakar dem”. Realtid
Företaget redovisar intäkter på 1,004 miljarder dollar för andra kvartalet 2025, siffror som kraftigt överträffade analytikernas förväntningar på 940 miljoner dollar.
Tillväxten landade på 48 procent jämfört med samma period föregående år.
Palantir slår rekord – första miljardkvartalet
Vägen till kommersiell framgång har varit krokig. Palantir, som grundades av techmiljardären Peter Thiel, fick först avslag från etablerade riskkapitalfonder som Sequoia Capital och Kleiner Perkins.
Istället fick Thiel satsa egna pengar och söka kapital från tidigare tjänstemän från USA:s dåvarande president George W. Bushs administration, samt CIA:s riskkapitalbolag In-Q-Tel, skriver Fortune.
Det som började som ett verktyg för amerikanska underrättelsetjänster har nu utvecklats till något mycket större.
Palantirs amerikanska kommersiella intäkter ökade kraftigt med 93 procent under kvartalet till 306 miljoner dollar.
Från dagar till sekunder
Genombrottet kom när Palantir lyckades visa hur AI kan göra stora mängder data användbara för både företag och myndigheter.
Under kvartalet har Citibank kunnat köra 9 sekunder korta säkerhetskontroller på sina kunder istället för nio dagar.
Bolånegiganten Fannie Mae kan numera upptäcka bolånebedrägerier på sekunder istället för två månader.
Palantir klättrar på börsen – men kritiken växer på gatorna
Beroendet av statliga upphandlingar en riskfaktor som återkommer i analyserna.
Aktien på extrema nivåer
Med ett börsvärde som enligt CNBC nådde 379 miljarder dollar har Palantir blivit ett av USA:s 20 högst värderade företag – trots att dess intäkter är så små att det enligt Fortune knappt kvalificerar sig för Fortune 500-listan.
Aktien handlas nu till 276 gånger framtida vinster. Som jämförelse har Tesla, det enda andra företaget i topp-20 meden multipel på över 100, ett P/E-tal på 177.
Missa inte: Svenskar öppnar för ökad övervakning – om det stoppar ekobrott. News55 TV
Samtidigt når Palantirs så kallade ”Rule of 40”-mått – som beräknas genom att lägga ihop tillväxttakten och justerad rörelsemarginal – rekordartade 94 procent.
”Den accelererande tillväxten kommer inte på bekostnad av lönsamheten”, säger Pérez Mora, aktieanalytiker på Bank of America Securities, till Fortune.
Tyskland testbädd för AI-övervakning
Men framgången har följts av växande kritik mot det som enligt tyska Capital kallas för ”världens mest kontroversiella bolag” – särskilt i Europa.
I Tyskland använder redan tre av landets 16 delstater – Bayern, Hessen och Nordrhein-Westfalen – Palantirs övervakningsprogram Gotham. Baden-Württemberg planerar att införa det snart, rapporterar Deutsche Welle.
”Indoktrinering” – techentreprenörer ratar universitetet
Den vägen stöttas av stora namn som Alex Karp och Mark Zuckerberg.
Programmet, som kombinerar enorma mängder data med AI, kan på några sekunder ta fram en komplett profil av vilken person som helst med namn, ålder, adress, böter och brottsregister.
”Fel plats vid fel tidpunkt”
I kombination med utvalda mobiltelefoner och innehållet från skannade sociala mediekanaler skapas en omfattande bild av individen.
”Alla som lämnar in ett klagomål, eller som är ett brottsoffer, eller bara råkar vara på fel plats vid fel tidpunkt kan dra till sig polisens uppmärksamhet via denna programvara”, säger Franziska Görlitz, advokat på tyska ideella organisationen Society for Civil Rights (GFF), till Deutsche Welle.
Läs även: Spionballonger: ”Vilda västern där uppe”. Dagens PS
Organisationen har lämnat in ett konstitutionellt klagomål mot den storskaliga dataanalysen i Bayern. Man hävdar att sådan obegränsad analys av data bryter mot den grundläggande rätten till integritet.
På bara en vecka skrev över 264 000 människor under ett upprop mot Palantirs programvara.
Karp: ”Antingen vinner USA eller Kina AI-kriget”
För Karp själv handlar detta om en global maktkamp som sträcker sig långt bortom företagets vinster.
”Min allmänna syn på AI är att det är farligt. Det finns positiva och negativa konsekvenser – och antingen vinner vi eller så vinner Kina”, säger han till CNBC.
Karp, som har en doktorsexamen i nyklassisk samhällsteori och studerat vid vänsterorienterade Frankfurter Schule, beskriver sig som en motpol till Silicon Valleys mainstream, skriver Capital.
Parkeringsbolag i blåsväder – anklagas för olaglig övervakning
Välkänt i Södertälje.
Trots sin radikala bakgrund stödde han demokratiska kandidaten Kamala Harris i USA:s senaste presidentval.
”Vi representerar konsekvent en pro-västlig syn”, har Karp tidigare sagt till New York Times om sitt företag – som enligt uppgift inte samarbetar med Kina eller Ryssland.
Trump utökar Palantirs makt
Under Donald Trumps administration har Palantirs inflytande över amerikansk datainsamling ökat dramatiskt.
I maj avslöjade New York Times att företaget bara i år har fått över 113 miljoner dollar i federal finansiering. Dess dataanalysprogram Foundry har implementerats i minst fyra federala myndigheter.
Missa inte: Musk-nätverk låg bakom beslut att spionera på amerikaner. Realtid
Administrationen har begärt tillgång till hundratals datapunkter om medborgare genom statliga databaser – inklusive deras bankkontonummer, skulder, medicinska anspråk och funktionshinderstatus.
När Karp dagar efter avslöjandet konfronterades av CNBC om uppgifterna förnekade han övervakningsanklagelserna.
”Läs och gråt”
Under Palantirs senaste vinstsamtal var Karp ovanligt triumferande.
Efter år av kritik från analytiker och skeptiker avslutade han enligt Fortune med ett budskap till privatinvesterare:
”Säg bara till hatarna: Läs och gråt.”
Palantirs vd om AI-krig: ”Ber inte om ursäkt”
Alex Karp är en udda fågel i Silicon Valley.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
