Musk-bolaget xAI stäms för att ha producerat övergreppsbilder

Kvinnan, som kallas Jane Doe i stämningen, utsattes enligt stämningen för övergreppen när hon var i förskoleåldern.



De ursprungliga bilderna, som enligt stämningen cirkulerat på nätet i omkring 20 år, är sedan länge kända av myndigheter och organisationer som arbetar med att identifiera material som visar sexuella övergrepp mot barn.

Det nya materialet ska, enligt rapportering från Guardian, däremot ha skapats med hjälp av AI. Enligt stämningen kunde Canadian Centre for Child Protection koppla vissa av de AI-genererade bilderna till den gamla bildserien genom så kallade hashvärden – digitala fingeravtryck som används för att känna igen redan identifierat övergreppsmaterial.

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Långt ifrån alla AI-genererade bilder går att spåra

Det har blivit allt svårare att kunna avgöra om en bild är ett original eller om den är skapad av AI utifrån tillgänglig data.



Enligt branschorganisationen C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), som utvecklar en öppen teknisk standard för att dokumentera digitalt innehålls ursprung, kan man ibland hitta information om var och hur en bild skapats och vilka ändringar som gjorts.

Ibland är det möjligt att spåra en AI-genererad bild tillbaka till ett specifikt foto eller en viss person. För redan känt övergreppsmaterial, som det som anges i stämningen, kan hashvärden, användas för att känna igen en bild som redan finns i en databas.



Olika metoder för att spåra en bild kan ge ledtrådar om dess ursprung, men det är inte självklart att varje AI-genererad bild kan identifieras eller spåras tillbaka till sitt ursprung.

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