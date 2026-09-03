Karttjänsten vägrade att gå med på Trumps krav – rusar på topplistorna

Karttjänsten MapQuest har fått ett oväntat uppsving efter att bolaget vägrat följa Donald Trumps beslut att byta namn på Lake Ontario till Lake America.

På tisdagen klättrade appen till förstaplatsen på den amerikanska App Store, från plats åtta dagen före.

Uppgången kommer efter att MapQuest meddelat att man tänker behålla det traditionella namnet på den stora sjön.

Kom efter Trumps presidentorder

Det går emot både Google Maps och Apple Maps som har anpassat sig till den amerikanska regeringens nya geografiska beteckning.

Enligt uppskattningar från analysföretaget Sensor Tower har MapQuest laddats ned omkring 632 000 gånger i USA sedan presidentordern utfärdades den 27 augusti, skriver Techcrunch.

MapQuest uppger samtidigt att antalet installationer i USA och Kanada tillsammans överstiger 1,5 miljoner.

Utvecklingen innebär ett kraftigt uppsving jämfört med appens tidigare position. Den 28 augusti låg MapQuest på plats 128 bland alla appar i den amerikanska App Store.

ANNONS

Läs mer: Lake Ontario-effekten: Alternativen till Google maps tokrusar. Dagens PS