Google Maps valde att gå med på Donald Trumps beslut och bytte namn på Lake Ontario i sin app. Men konkurrenten MapQuest vägrade, och det belönas man för av användarna.
Karttjänsten vägrade att gå med på Trumps krav – rusar på topplistorna
Karttjänsten MapQuest har fått ett oväntat uppsving efter att bolaget vägrat följa Donald Trumps beslut att byta namn på Lake Ontario till Lake America.
På tisdagen klättrade appen till förstaplatsen på den amerikanska App Store, från plats åtta dagen före.
Uppgången kommer efter att MapQuest meddelat att man tänker behålla det traditionella namnet på den stora sjön.
Kom efter Trumps presidentorder
Det går emot både Google Maps och Apple Maps som har anpassat sig till den amerikanska regeringens nya geografiska beteckning.
Enligt uppskattningar från analysföretaget Sensor Tower har MapQuest laddats ned omkring 632 000 gånger i USA sedan presidentordern utfärdades den 27 augusti, skriver Techcrunch.
MapQuest uppger samtidigt att antalet installationer i USA och Kanada tillsammans överstiger 1,5 miljoner.
Utvecklingen innebär ett kraftigt uppsving jämfört med appens tidigare position. Den 28 augusti låg MapQuest på plats 128 bland alla appar i den amerikanska App Store.
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Stor ökning
Tre dagar senare hade den klättrat till tredjeplatsen och samtidigt blivit den mest nedladdade appen inom kategorin navigation.
Mer än hälften, 56 procent, av MapQuests totala amerikanska nedladdningar under 2026 ska enligt Sensor Tower ha skett mellan den 27 augusti och den 1 september.
Under perioden ökade de dagliga nedladdningarna med 123 procent jämfört med föregående dag och var mer än 50 gånger högre än under motsvarande period året före.
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Tappade sin tätposition
MapQuest har dessutom fått ett stort inflöde av nya användare som aktivt engagerar sig i tjänsten genom att lämna önskemål och rapportera problem.
Bolagets ställningstagande har samtidigt gett MapQuest en möjlighet att profilera sig mot de betydligt större teknikbolagen.
Tjänsten använder fortfarande namnet Gulf of Mexico, trots att Trumpadministrationen tidigare beslutat att kalla området Gulf of America.
MapQuest, som en gång var den ledande karttjänsten på internet, har under många år hamnat i skuggan av Google Maps. Tjänsten ägs numera av adtech-bolaget System1, som köpte MapQuest 2019.
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