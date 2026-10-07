Kryptogurun tror på överutbud av datacenter: "Kommer alltid en krasch"

Den snabba utbyggnaden av infrastruktur för artificiell intelligens kan vara på väg mot ett kraftigt överutbud.

Det bedömer Arthur Hayes, medgrundare av kryptoinvesteringsbolaget Maelstrom och tidigare vd för kryptobörsen BitMEX.

Hayes menar att investeringarna i AI-datacenter redan har nått nivåer där en betydande del av kapitalet riskerar att gå till spillo.

Kommer tas i bruk nästa år

Teknikbolag investerar samtidigt kraftigt i datorkapacitet för att kunna utveckla och köra allt mer avancerade AI-modeller.

Enligt Hayes följer utvecklingen ett mönster som återkommit vid tidigare stora tekniksatsningar. Investeringarna blir först omfattande, följt av överkapacitet och ett kraftigt fall i efterfrågan.

Därefter kan myndigheter och centralbanker tvingas ingripa för att stabilisera finansmarknaderna.

Han bedömer att en viktig prövning kan komma under slutet av 2027 eller 2028. Då väntas stora mängder ny datacenterkapacitet som nu byggs tas i bruk, skriver CNBC.

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