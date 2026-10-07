Det byggs datacenter i rekordfart just nu för att hålla tempot i AI-boomen. Det kan leda till överkapacitet och en rejäl krasch, enligt en kryptoinvesterare.
Kryptogurun tror på överutbud av datacenter: "Kommer alltid en krasch"
Den snabba utbyggnaden av infrastruktur för artificiell intelligens kan vara på väg mot ett kraftigt överutbud.
Det bedömer Arthur Hayes, medgrundare av kryptoinvesteringsbolaget Maelstrom och tidigare vd för kryptobörsen BitMEX.
Hayes menar att investeringarna i AI-datacenter redan har nått nivåer där en betydande del av kapitalet riskerar att gå till spillo.
Kommer tas i bruk nästa år
Teknikbolag investerar samtidigt kraftigt i datorkapacitet för att kunna utveckla och köra allt mer avancerade AI-modeller.
Enligt Hayes följer utvecklingen ett mönster som återkommit vid tidigare stora tekniksatsningar. Investeringarna blir först omfattande, följt av överkapacitet och ett kraftigt fall i efterfrågan.
Därefter kan myndigheter och centralbanker tvingas ingripa för att stabilisera finansmarknaderna.
Han bedömer att en viktig prövning kan komma under slutet av 2027 eller 2028. Då väntas stora mängder ny datacenterkapacitet som nu byggs tas i bruk, skriver CNBC.
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”Kommer alltid en krasch”
Infrastrukturägare kommer samtidigt att kräva betalning för den datorkraft som teknikbolagen har förbundit sig att köpa.
Bland de företag som driver efterfrågan på datorkraft finns SpaceX, OpenAI och Anthropic, vilket Barchart har skrivit om.
”Om man studerar finanshistoria och du tittar på varje större teknologisk utrullning, så byggs det alltid mer än det behövs. Det kommer alltid en krasch, och då krävs det alltid en räddningsaktion”, sa Hayes.
Det finns dock även ett mer positivt scenario. Om AI-tekniken blir tillräckligt användbar under de kommande åren kan efterfrågan på datorkraft fortsätta växa i en takt som gör att investeringarna visar sig vara motiverade.
Flera leverantörer till AI-industrin tjänar redan pengar, däribland Nvidia och företag som tillverkar minneskretsar.
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Alternativa tillgångar kan gynnas
För Hayes är frågan därför inte enbart om AI-industrin kommer att växa, utan också om aktiemarknaden redan har räknat in för stora framtida vinster.
Om AI-investeringarna däremot leder till en finansiell kris tror Hayes att en framtida räddningsaktion kan skapa stora mängder likviditet i ekonomin.
Han räknar då med att bitcoin och andra kryptovalutor kan gynnas när kapital söker sig till alternativa tillgångar.
Den ökande tillgången på datorkraft ligger också bakom Hayes nya kryptoprojekt Flop, som väntas lanseras under första kvartalet 2027.
Projektet ska skapa en marknadsplats för datorkraft där aktörer kan tillhandahålla grafikprocessorer och utföra AI-beräkningar mot ersättning i Flop-tokens.
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