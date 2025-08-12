Soloprenörer – en het trend i Silicon Valley

Att vara entreprenör har alltid inneburit att förhålla sig till förändring, som teknologisk utveckling och ekonomiska förutsättningar. förändrar snabbt förutsättningarna för entreprenörskap.

Nu har dock AI snabbat upp förändringsprocessen enormt.

Nya verktyg gör det möjligt för enskilda personer att starta och driva företag utan att behöva anställa personal – och det har gett upphov till en helt ny kategori entreprenörer i Silicon Valley, skriver The Economist.

Sänker trösklarna för att starta eget

De kallas för ”soloprenörer”, eller solopreneurs, helt enkelt för att de är den enda som arbetar på företaget.

Istället tar de själv av AI-baserade plattformar och affärsinkubatorer som kan bistå med allt från produktutveckling och marknadsföring till administration och försäljning.

Stora personalmatsalar behövs inte för soloprenörer. (Foto: Pexels).

Entreprenörer kan i praktiken få en komplett uppsättning digitala “kollegor” och resurser, vilket sänker trösklarna för att starta bolag dramatiskt.

”Jag kan inte beskriva hur stärkande det var”, säger Sarah Gwilliam, som har startat en egen app med hjälp av AI.

