Ett framgångsrikt företag behöver inte längre ha många anställda. Tack vare AI kan entreprenörer konkurrera – helt själva.
Soloprenörer – en het trend i Silicon Valley
Att vara entreprenör har alltid inneburit att förhålla sig till förändring, som teknologisk utveckling och ekonomiska förutsättningar. förändrar snabbt förutsättningarna för entreprenörskap.
Nu har dock AI snabbat upp förändringsprocessen enormt.
Nya verktyg gör det möjligt för enskilda personer att starta och driva företag utan att behöva anställa personal – och det har gett upphov till en helt ny kategori entreprenörer i Silicon Valley, skriver The Economist.
Kan AI-agenter göra ensamföretag till unicorns?
Sänker trösklarna för att starta eget
De kallas för ”soloprenörer”, eller solopreneurs, helt enkelt för att de är den enda som arbetar på företaget.
Istället tar de själv av AI-baserade plattformar och affärsinkubatorer som kan bistå med allt från produktutveckling och marknadsföring till administration och försäljning.
Entreprenörer kan i praktiken få en komplett uppsättning digitala “kollegor” och resurser, vilket sänker trösklarna för att starta bolag dramatiskt.
”Jag kan inte beskriva hur stärkande det var”, säger Sarah Gwilliam, som har startat en egen app med hjälp av AI.
Nu säljer hon sin AI-startup till amerikanska börsbolaget.
Fler entreprenörer kan ta plats
Fenomenet ses av vissa som nästa steg i den demokratisering av företagandet som molntjänster inledde under 2000-talet.
Där det tidigare krävdes teknisk kompetens, designfärdigheter och kapital kan AI nu leverera lösningar inom minuter, ofta till låg kostnad.
Förespråkare menar att detta kan öppna för en våg av nischade bolag som snabbt identifierar och löser specifika problem.
När tekniken knackar på – vilka jobb står pall för AI-vågen?
Fungerar som en medarbetare
En studie från Harvard Business School visar att generativ AI kan höja produktiviteten så mycket att enskilda individer presterar på nivå med traditionella team, skriver The Register.
Tekniken fungerar i praktiken som en medarbetare snarare än ett verktyg, med förmåga att utföra kundundersökningar, utveckla produkter, skapa innehåll och hitta leverantörer.
Trenden förstärks av ett mer restriktivt kapitalmarknadsklimat. Grundare söker sätt att hålla nere kostnader och anser det numera som en merit att driva verksamhet med så få anställda som möjligt.
AI kommer inte att skapa nya jobb – "100 procent skitsnack".
Längre tid till första anställd
Data från rådgivningsbolaget Carta visar att tiden till första anställning efter att bolaget registreras har ökat markant de senaste åren.
Men utvecklingen har sina begränsningar. AI-agenter är långt ifrån felfria och kan fatta irrationella beslut, missa intäktsmöjligheter eller producera felaktigt material.
Dessutom ökar risken att idéer snabbt kopieras, vilket gör det svårt att behålla konkurrensfördelar utan unik branschkunskap eller skyddad teknologi.
Dessa jobb kan snart ersättas av AI.