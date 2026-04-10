Nu ska elnätsbolagens kritiserade avgifter granskas

Bakgrunden är att Ei tagit emot anmälningar och klagomål från elanvändare som ifrågasätter hur avgiftsmodellerna är uppbyggda.

Kritiken handlar bland annat om bristande transparens och svårigheter att förutse och anpassa sin elförbrukning, enligt Ei.

Fem bolag ska granskas

De fem bolag som valts ut för granskning är Bergs Tingslags Elektriska, Ellevio, Göteborg Energi Nät, Södra Hallands ekonomiska förening och Tekniska verken Linköping Nät.

Urvalet grundas delvis på inkomna anmälningar, men Ei har också eftersträvat variation i storlek och geografi, enligt ett pressmeddelande.

Tillsynen ska bland annat granska om avgiftsmodellerna uppfyller ellagens krav på objektiva, icke-diskriminerande och skäliga villkor samt elmarknadsförordningens krav på kostnadsriktighet och transparens.

Ei betonar att det varken finns ett krav på eller ett förbud mot att använda effektavgifter, det är utformningen i sin helhet som granskas.