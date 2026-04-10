10 apr.
2026

Nu ska elnätsbolagens kritiserade avgifter granskas

Nu ska elnätsbolagens kritiserade avgifter granskas

Fem bolags elnätsavgifter ska granskas. (Foto: Johan Nilsson / TT)
Johan Colliander

Energimarknadsinspektionen (Ei) inleder nu en tillsyn av hur elnätsföretag utformat sina elnätsavgifter. Granskningen omfattar inledningsvis fem bolag som infört en effektavgift som en del av nätavgiften.

Bakgrunden är att Ei tagit emot anmälningar och klagomål från elanvändare som ifrågasätter hur avgiftsmodellerna är uppbyggda.

Kritiken handlar bland annat om bristande transparens och svårigheter att förutse och anpassa sin elförbrukning, enligt Ei.

Fem bolag ska granskas

De fem bolag som valts ut för granskning är Bergs Tingslags Elektriska, Ellevio, Göteborg Energi Nät, Södra Hallands ekonomiska förening och Tekniska verken Linköping Nät.

Urvalet grundas delvis på inkomna anmälningar, men Ei har också eftersträvat variation i storlek och geografi, enligt ett pressmeddelande.

Tillsynen ska bland annat granska om avgiftsmodellerna uppfyller ellagens krav på objektiva, icke-diskriminerande och skäliga villkor samt elmarknadsförordningens krav på kostnadsriktighet och transparens.

Ei betonar att det varken finns ett krav på eller ett förbud mot att använda effektavgifter, det är utformningen i sin helhet som granskas.

Har kritiserats från politiskt håll

Redan i december 2025 riktade energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) skarp kritik mot elnätsbolagens prissättning.

”Jag är inte nöjd med de svar jag har fått av dem i dag”, sade Busch till TT efter ett möte med riksdagens näringsutskott. Ministern gav då Ei i uppdrag att se över avgifterna.

I mars 2026 fick Ei dessutom regeringens uppdrag att upphäva de föreskrifter som kräver att alla elnätsföretag inför en effektavgift.

Det ska vara genomfört senast den 30 juni 2026, medan ett förslag till ny avgiftsmodell ska presenteras senast i april 2027.

