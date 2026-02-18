Döljs på elräkningen: Ny avgift kan kosta dig tusenlappar

Effektavgiften, som senast den 1 januari 2027 ska vara införd hos samtliga elnätsbolag, förändrar spelreglerna för hur elkostnaden beräknas.

Tidigare har elräkningens nätdel i huvudsak styrts av hur mycket el hushållet använder totalt. Med den nya modellen spelar det också roll när elen används.

Det är hushållets högsta effekttoppar under månaden, alltså de stunder då mycket el används samtidigt, som avgör nätavgiftens storlek.

”Det kommer bli dyrare om du inte gör någonting”, säger energirådgivaren Lars Hällentorp till Sveriges Radio.

Elbil och bastu – en kostsam kombination

Det som driver upp effektavgiften är samtidigheten. När elbilsladdning, bastu, matlagning och uppvärmning sker parallellt uppstår effekttoppar som slår direkt mot elnätsavgiften.

Särskilt elbilsägare har mycket att vinna, eller förlora, beroende på hur och när laddningen sker. En snabbladdning kan i vissa fall motsvara mer än hela hushållets övriga elanvändning sammantaget.

”Det viktigaste är ju att bilen är laddad när du ska använda den, och då spelar det inte så stor roll exakt när den laddades”, säger David Steen, forskare i elkraftsteknik vid Chalmers, till Dagens Nyheter.

Ett hushåll i en större villa med bergvärme, elbil och bastu kan enligt ett räkneexempel från DN ha effekttoppar på omkring 8,1 kilowatt och en årlig förbrukning på cirka 25 000 kilowattimmar.

Genom att sprida ut elanvändningen och undvika att flera tunga laster körs samtidigt kan ett sådant hushåll spara mellan 500 och 4 000 kronor per år.