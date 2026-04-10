Så har den gröna omställningen byggt ett starkare Sverige

Sveriges resa från 1980-talets oljeberoende till dagens energimix är en central del i landets ekonomiska trygghet. Edvard Lundkvist drar i en krönika paralleller till sin barndoms Eskilstuna, där farmor och farfars gamla pannrum för husets oljepanna i dag har blivit ett förråd.

”Det är en fin symbol för det Sverige har gått igenom. Vi har ställt om till andra energislag än oljan. När oljepriserna nu sticker iväg kan man sova lite bättre, för vi vet att vi fortfarande kommer ha el i uttaget och värme i huset”, säger han.

Läs även:

I natt sover vi bättre tack vare den gröna omställningen

Sverige som föregångare i en orolig omvärld

Medan stora delar av Europa, och särskilt länderna söderut, dras med ett djupt beroende av naturgas, har Sverige skaffat sig ett betydligt bättre utgångsläge. Även om vi påverkas indirekt via den gemensamma elmarknaden och höga transportkostnader, är det nationella beroendet av fossila bränslen minimerat.

Lundkvist konstaterar att situationen på hemmaplan hade varit betydligt värre om krisen slagit till innan omställningen påbörjats på allvar.

Hållbarhet som ett bredare begrepp

I intervjun betonar Lundkvist att hållbarhet är mer än bara koldioxidutsläpp; det handlar om stabilitet i allt från företagande till personliga relationer. Han menar att den ofta kritiserade vind- och solkraften har gett Sverige en form av självständighet som blir extra värdefull när omvärlden är instabil.

”Hållbarhet är egentligen det bästa för det mesta. Det är ett sätt för oss att skapa ett oberoende och en ekonomisk hållbarhet”, menar han.

Gröna omställningen vägen framåt för EU

Den nuvarande energikrisen belyser vikten av snabb omställning, inte bara för planetens skull utan för den geopolitiska styrkan. Lundkvist reflekterar över hur ett snabbare tempo i grannländernas gröna satsningar hade kunnat förändra spelplanen.

Hade Europa satsat hårdare på grön energi tidigare, menar han, skulle kontinenten ha stått betydligt starkare och mer självständig i dagens kris. Framåt handlar det om en ambition som förenar klimatöverlevnad med reell ekonomisk säkerhet.

Se även:

Olja på 110 dollar igen: ”Värre scenario än Ukrainakriget”