Artificiell intelligens kommer sannolikt inte att kunna bota cancer inom fem till tio år, som flera ledande företrädare för teknikindustrin har förutspått.

Det säger Vas Narasimhan, vd för schweiziska läkemedelsbolaget Novartis och styrelseledamot i AI-bolaget Anthropic.

Han menar att teknikbranschen underskattar hur lite forskningen fortfarande vet om människokroppen och hur komplicerad läkemedelsutvecklingen är.

Positiva röster inom AI-industrin

Enligt Narasimhan förstår forskare bara omkring fem procent av de biologiska processer som sker i människokroppen.

Det begränsar möjligheterna för AI-modeller att göra tillförlitliga förutsägelser om hur nya läkemedel kommer att fungera.

”Det verkliga underliggande problemet vi står inför är att vi bara förstår ungefär, skulle vi vilja påstå, 5 procent av vad som händer i människokroppen. Inom kodning och språk förstår vi en mycket högre andel och därför är AI-modellens förmåga att lära sig och förutsäga mycket högre”, säger han, enligt Financial Times.

Uttalandet går emot de mer långtgående förutsägelser som gjorts av flera framträdande AI-profiler. Anthropics vd Dario Amodei har tidigare hävdat att AI kan bidra till att bota cancer och alzheimer inom ett decennium.

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Demis Hassabis, Nobelpristagare och grundare av Google Deepminds läkemedelsutvecklingsbolag Isomorphic Labs, har också pekat på möjligheten att lösa sjukdomar inom samma tidsram.

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