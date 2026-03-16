Presterade bäst på bolaget – var nordkoreansk spion

En växande trend visar att nordkoreanska IT-operatörer använder artificiell intelligens för att utge sig för anställda och få jobb på några av de största företagen i västvärlden.

Fenomenet, som beskrivs som en statligt sponsrad cybersatsning, är ingen marginell sak.

Tvärtom beräknas den ha drabbat över 300 amerikanska företag mellan 2020 och 2024 och genererat minst 6,8 miljoner dollar till Pyongyang.

Använder sig av AI

Bedrägeriet bygger på att operatörerna stjäl identiteter, ofta genom att kapa vilande LinkedIn-konton eller köpa tillgång från kontoägare.

De förfalskar CV:n och identitetshandlingar, och använder AI för att skapa digitala masker eller deepfake-video för att genomföra intervjuer online.

AI används även för att generera namn och e-postadresser som följer kulturella och språkliga normer, vilket gör det svårt för företag att upptäcka bedrägeriet, skriver Financial Times.