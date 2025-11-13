Nordea läckte tusentals personuppgifter: "Mänskligt fel"

Nordea i Norge har drabbats av ett allvarligt ”dataintrång” efter att banken av misstag skickade ut känslig kundinformation i samband med en inbjudan till ett investeringsseminarium.

På torsdagsmorgonen fick 1 400 premiumkunder i den norska Inlandsregionen en inbjudan via e-post till ett evenemang på Hotel Strand i Gjøvik, rapporterar Gudbrandsdølen Dagningen.

Missa inte:

Norska miljardärer shoppar loss på Stockholmsbörsen. Realtid

Bifogat till meddelandet låg ett dokument med 8 668 rader innehållande namn, fullständiga personnummer och telefonnummer för premiumkunder i regionen.

”Det här är mycket olyckligt, och jag tycker det är väldigt motbjudande”, säger en berörd kund till GD.

Efter upptäckten försökte banken återkalla e-postmeddelandet, men utan framgång. Informationen var redan tillgänglig för alla mottagare.

Nordea ber om ursäkt

Nordeas kommunikationsdirektör Christian Steffensen kallar händelsen för ett ”allvarligt mänskligt fel” och meddelar att banken tar datasäkerhet på största allvar.

ANNONS

”Detta är ett allvarligt mänskligt fel, vilket vi ber om ursäkt för. Vi kontaktar de berörda kunderna”, säger Steffensen enligt GD.

Läs även:

SBB i miljardaffär med norsk fastighetsjätte. Dagens PS

Banken kommer att anmäla incidenten till både Finanstilsynet och Datatilsynet, motsvarande svenska Finansinspektionen och Dataskyddsmyndigheten. Vilket är obligatoriskt vid denna typ av dataintrång.