Nordea läckte tusentals personuppgifter: "Mänskligt fel"

Nordea har råkat skicka ut personuppgifter till tusentals kunder. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / TT)
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Banken skickade ut namn, personnummer och telefonnummer till 1 400 kunder efter ett ”allvarligt mänskligt fel”. Myndigheter har blivit informerade.

Nordea i Norge har drabbats av ett allvarligt ”dataintrång” efter att banken av misstag skickade ut känslig kundinformation i samband med en inbjudan till ett investeringsseminarium.

På torsdagsmorgonen fick 1 400 premiumkunder i den norska Inlandsregionen en inbjudan via e-post till ett evenemang på Hotel Strand i Gjøvik, rapporterar Gudbrandsdølen Dagningen.

Bifogat till meddelandet låg ett dokument med 8 668 rader innehållande namn, fullständiga personnummer och telefonnummer för premiumkunder i regionen.

”Det här är mycket olyckligt, och jag tycker det är väldigt motbjudande”, säger en berörd kund till GD.

Efter upptäckten försökte banken återkalla e-postmeddelandet, men utan framgång. Informationen var redan tillgänglig för alla mottagare.

Nordea ber om ursäkt

Nordeas kommunikationsdirektör Christian Steffensen kallar händelsen för ett ”allvarligt mänskligt fel” och meddelar att banken tar datasäkerhet på största allvar.

”Detta är ett allvarligt mänskligt fel, vilket vi ber om ursäkt för. Vi kontaktar de berörda kunderna”, säger Steffensen enligt GD.

Banken kommer att anmäla incidenten till både Finanstilsynet och Datatilsynet, motsvarande svenska Finansinspektionen och Dataskyddsmyndigheten. Vilket är obligatoriskt vid denna typ av dataintrång.

Senaste nytt

Krav på intern översyn

Guro Skåltveit, kommunikationschef på norska Datatilsynet, betonar just att företag är skyldiga att anmäla när personuppgifter hamnar på villovägar. Hon understryker även vikten av att banken nu granskar sina interna rutiner.

”De behöver ta reda på hur detta kunde hända, och vad de behöver ändra internt för att säkerställa att det inte händer igen”, säger Skåltveit till VG.

Berörda kunder har uttryckt oro över hur banken ska säkerställa att den personliga informationen inte sprids vidare.

DataintrångNordeaNorge
