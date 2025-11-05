Nordea satsar stort – börsen svarar med kursfall

Vid lunchtid handlades aktien ner med drygt 2,65 procent och Nordea (börskurs Nordea). Det var den aktie som föll mest av alla på storbolagsindex.

Bankens vd Frank Vang-Jensen är dock obekymrad över marknadens reaktion.

”Vi har lagt fram en strategisk femårsplan byggd på strukturella förbättringar, inte kortsiktiga sparåtgärder. Marknaden är just nu väldigt fokuserad på kortsiktig vinst, men det är inte så vi kör Nordea”, säger han till Dagens industri.

Sjunker på börsen trots höjda mål

Trots de höjda målen har alltså aktien fallit på börsen, i skrivande stund med 2,65 procent.

Roy Tilley, analytiker på Arctic Securities, tror att det rör sig om en ”buy the rumor, sell the news”-situation.

”Nordea är ambitiösa inför 2030 med sitt mål om ’avsevärt över’ 15 procent avkastning på eget kapital, men det ligger så långt fram i tiden att marknaden nog inte riktigt ger dem erkännande för det ännu”, säger han till EFN.

Martin Ekstedt, bankanalytiker på Handelsbanken, delar den bilden och pekar på timingfrågan. Han hade själv föredragit ”ett mindre ambitiöst K/I mål men med sikte på 2027/2028 snarare än 2030”, skriver han till tidningen.