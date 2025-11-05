Nordens största bank, Nordea presenterade på onsdagen sin uppdaterade strategi och nya finansiella mål för perioden 2026–2030 vid en kapitalmarknadsdag i London. Trots höjda mål reagerade marknaden negativt och aktien föll kraftigt.
Nordea satsar stort – börsen svarar med kursfall
Vid lunchtid handlades aktien ner med drygt 2,65 procent och Nordea (börskurs Nordea). Det var den aktie som föll mest av alla på storbolagsindex.
Bankens vd Frank Vang-Jensen är dock obekymrad över marknadens reaktion.
”Vi har lagt fram en strategisk femårsplan byggd på strukturella förbättringar, inte kortsiktiga sparåtgärder. Marknaden är just nu väldigt fokuserad på kortsiktig vinst, men det är inte så vi kör Nordea”, säger han till Dagens industri.
Sjunker på börsen trots höjda mål
Trots de höjda målen har alltså aktien fallit på börsen, i skrivande stund med 2,65 procent.
Roy Tilley, analytiker på Arctic Securities, tror att det rör sig om en ”buy the rumor, sell the news”-situation.
”Nordea är ambitiösa inför 2030 med sitt mål om ’avsevärt över’ 15 procent avkastning på eget kapital, men det ligger så långt fram i tiden att marknaden nog inte riktigt ger dem erkännande för det ännu”, säger han till EFN.
Martin Ekstedt, bankanalytiker på Handelsbanken, delar den bilden och pekar på timingfrågan. Han hade själv föredragit ”ett mindre ambitiöst K/I mål men med sikte på 2027/2028 snarare än 2030”, skriver han till tidningen.
Höga ambitioner för lönsamhet
Lönsamhetsmålet ligger kvar på en avkastning på eget kapital över 15 procent. Men med tillägget att nivån ska vara ”avsevärt högre” 2030.
Enligt Vang-Jensen handlar det om minst 16 procent, men ”det kan vara ganska mycket mer också”, säger han till Di.
En central del i planen är att öka kostnadseffektiviteten. K/i-talet, kvoten mellan kostnader och intäkter, ska pressas ned till 40–42 procent från dagens 45,7 procent. Detta ska bädda för en vinst per aktie på 2 euro under 2030, vilket är mer än 40 procent över nuvarande nivå.
Nordea räknar med årliga kostnadsökningar på cirka 2 procent under perioden, drivet av investeringar i tillväxt och effektivitet. De prioriterade tillväxtområdena är bland annat Sverige och Norge samt private banking och småföretag.
Färre anställda och mer teknik
Teknik, data och AI beskrivs som viktiga komponenter i strategin, vilket kommer att påverka bankens personalbehov.
I nuläget har Nordea cirka 29 000 anställda, och de kommer att bli färre.
”I år är vi ned med ungefär tusen anställda totalt, och antalet ska komma ned under den kommande femårsperioden också”, säger Vang-Jensen till Di.
Totalt planerar Nordea att föra tillbaka omkring 20 miljarder euro, motsvarande drygt 220 miljarder kronor, till ägarna under perioden 2026–2030 genom utdelningar och aktieåterköp.
En nyhet är att banken ska börja dela upp utdelningen i två, där en första sker vid halvårsskiftet.
Turbulent på personalsidan
Samtidigt som strategin presenteras har det varit turbulent inom bankens affärsben Large Corporates & Institutions.
Särskilt inom ECM,Equity Capital Markets, har flera tunga namn lämnat storbanken den senaste tiden, rapporterar Di.
Linda Ågren, som för drygt två månader sedan tog över som chef för Nordeas svenska LC&I-verksamhet, menar dock att situationen inte är oroande.
”Självklart är det aldrig positivt när personer lämnar. Men vi har en stor, nordisk skala vilket gör oss mindre sårbara”, säger hon till Di.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
