När Bezos tröttnade på marken tog han rymden

Ett nytt satellitnät planeras högt ovanför jorden. Det riktar sig inte till alla – utan till dem som kräver absolut kontroll.
Medan satellitinternet blivit vardag för många, tar Blue Origin nu ett kliv åt ett helt annat håll. Jeff Bezos rymdbolag presenterar TeraWave, ett nät byggt för företag och myndigheter som inte har råd med svajig uppkoppling, fördröjningar eller flaskhalsar.
Det här är inget projekt för hemmakontor eller streamingkvällar. TeraWave handlar om drift, säkerhet och kapacitet – sådant som förr löstes med tjocka fiberkablar i marken och reservlinor som aldrig fick gå ner.
Gamla principer, ny teknik
TeraWave bygger på ett klassiskt tänk: få användare, hög kvalitet. I stället för att försöka koppla upp miljontals kunder ska nätet serva omkring 100 000 utvalda aktörer globalt.
Varje kund får tillgång till symmetriska hastigheter – alltså lika snabb upp- som nedladdning – något som länge varit en brist i satellitvärlden.
Den stora skillnaden sitter i tekniken.
Förutom radiovågor används optiska länkar, alltså ljus, mellan satelliterna. Det ger högre kapacitet och kortare svarstider.
En enskild användare ska kunna nå upp till 144 gigabit per sekund, medan hela nätet kan hantera datamängder i terabitklassen.
Ett nät i flera höjder
Totalt planeras 5 408 satelliter. Majoriteten placeras i låg omloppsbana för snabb kommunikation med marken, medan ett mindre antal hamnar högre upp för att fungera som höghastighetsnav mellan kontinenter.
Tillsammans bildar de ett nät som ska komplettera – inte ersätta – fiber på marken.
Just komplettering är nyckelordet. TeraWave ska fungera som en extra ryggrad när markbaserad infrastruktur är dyr, långsam eller helt enkelt omöjlig att bygga.
Tålamod krävs
Utrullningen är planerad till slutet av 2027, vilket gör TeraWave till ett långsiktigt projekt snarare än en snabb lansering. Under tiden fortsätter Amazon att använda Blue Origin som uppskjutningspartner för sitt eget satellitnät, vilket gör Bezos till både leverantör och konkurrent i rymdens infrastrukturkamp.
Om allt går enligt plan kan rymden snart bli det mest pålitliga stället att skicka data genom – precis som ingenjörerna en gång drömde om, innan moln blev något man såg upp mot.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se
