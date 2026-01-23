När Bezos tröttnade på marken tog han rymden

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Medan satellitinternet blivit vardag för många, tar Blue Origin nu ett kliv åt ett helt annat håll. Jeff Bezos rymdbolag presenterar TeraWave, ett nät byggt för företag och myndigheter som inte har råd med svajig uppkoppling, fördröjningar eller flaskhalsar.

Det här är inget projekt för hemmakontor eller streamingkvällar. TeraWave handlar om drift, säkerhet och kapacitet – sådant som förr löstes med tjocka fiberkablar i marken och reservlinor som aldrig fick gå ner.

Gamla principer, ny teknik

TeraWave bygger på ett klassiskt tänk: få användare, hög kvalitet. I stället för att försöka koppla upp miljontals kunder ska nätet serva omkring 100 000 utvalda aktörer globalt.

Varje kund får tillgång till symmetriska hastigheter – alltså lika snabb upp- som nedladdning – något som länge varit en brist i satellitvärlden.

Den stora skillnaden sitter i tekniken.

Förutom radiovågor används optiska länkar, alltså ljus, mellan satelliterna. Det ger högre kapacitet och kortare svarstider.

En enskild användare ska kunna nå upp till 144 gigabit per sekund, medan hela nätet kan hantera datamängder i terabitklassen.