En ny våg av bedrägerier riktas mot chefer via LinkedIn. Metoden är tekniskt avancerad och utnyttjar förtroende i affärsnätverk.
Chefer särskilt utsatta i ny våg av digitala angrepp
Många chefer ser LinkedIn som en självklar del av arbetsdagen – ett ställe för affärskontakter, rekrytering och omvärldsbevakning. Nu utnyttjas just det förtroendet i en ny, riktad phishingkampanj mot företagsledare och IT-ansvariga, skriver Cybernews.
Säkerhetsbolaget ReliaQuest varnar för attacker som inte längre kommer via mejl, utan via direktmeddelanden på LinkedIn. Angriparna utger sig för att erbjuda affärsprojekt, styrelseuppdrag eller nya jobb – skräddarsytt för mottagarens roll.
Falska jobberbjudanden med tekniskt innehåll
I praktiken får den utvalda personen en länk till vad som ser ut som ett affärsdokument, ofta döpt till något trovärdigt som en projektplan eller produktöversikt. När filen laddas ner packas flera komponenter upp samtidigt: en till synes legitim PDF-läsare, men också skadlig kod som aktiveras i bakgrunden.
Tekniken som används kallas DLL sideloading, vilket innebär att ett legitimt program luras att köra angriparens kod utan att säkerhetssystem reagerar. Därefter startas ett Python-baserat verktyg som ger angriparen fjärråtkomst till datorn – en klassisk så kallad remote access trojan.
Sociala plattformar underskattas i säkerhetsarbetet
ReliaQuest menar att många organisationer fortfarande fokuserar för mycket på mejlskydd, trots att angriparna redan gått vidare.
”Den här kampanjen påminner om att phishing inte är begränsat till inkorgar. Angrepp sker även via sociala medier, sökmotorer och meddelandeappar – plattformar som många organisationer fortfarande förbiser i sina säkerhetsstrategier”, skriver bolaget till Cybernews.
”Sociala medier, särskilt de som används på företagsenheter, ger angripare direkt tillgång till högt värderade mål som chefer och IT-administratörer, vilket gör dem ovärderliga för cyberkriminella.”
Vad bör chefer ta med sig?
För ledningsgrupper innebär detta ett skifte i hotbilden. Säkerhetsmedvetenhet måste omfatta hela den digitala vardagen – inte bara mejlen. Ovälkomna länkar, även från till synes trovärdiga kontakter, bör hanteras med samma försiktighet som okända mejl.
LinkedIn uppger att de arbetar aktivt för att stoppa bedrägerier och uppmanar användare att rapportera misstänkta meddelanden. Men ansvaret ligger också på varje organisation att utbilda sina nyckelpersoner – där ett klick kan räcka långt.
Missa inte:
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se
