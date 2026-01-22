Chefer särskilt utsatta i ny våg av digitala angrepp

Många chefer ser LinkedIn som en självklar del av arbetsdagen – ett ställe för affärskontakter, rekrytering och omvärldsbevakning. Nu utnyttjas just det förtroendet i en ny, riktad phishingkampanj mot företagsledare och IT-ansvariga, skriver Cybernews.

Säkerhetsbolaget ReliaQuest varnar för attacker som inte längre kommer via mejl, utan via direktmeddelanden på LinkedIn. Angriparna utger sig för att erbjuda affärsprojekt, styrelseuppdrag eller nya jobb – skräddarsytt för mottagarens roll.

Falska jobberbjudanden med tekniskt innehåll

I praktiken får den utvalda personen en länk till vad som ser ut som ett affärsdokument, ofta döpt till något trovärdigt som en projektplan eller produktöversikt. När filen laddas ner packas flera komponenter upp samtidigt: en till synes legitim PDF-läsare, men också skadlig kod som aktiveras i bakgrunden.

Tekniken som används kallas DLL sideloading, vilket innebär att ett legitimt program luras att köra angriparens kod utan att säkerhetssystem reagerar. Därefter startas ett Python-baserat verktyg som ger angriparen fjärråtkomst till datorn – en klassisk så kallad remote access trojan.