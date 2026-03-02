Miljardregn över elnätet – kunderna betalar, pengar samlas på hög

Flaskhalsintäkterna uppgick till 29,9 miljarder kronor under 2025. Av dessa gick 5,1 miljarder till nätåtgärder och 4,6 miljarder till sänkta tariffer, resten lades på hög.

Läs även: Din adress avgör elräkningen – här betalar du 22 395 kronor mindre. Dagens PS

Det samlade kontot uppges nu uppgå till omkring 85 miljarder kronor, skriver Dagens PS.

Södra Sverige betalar mest

Redan året innan rapporterades att Svenska kraftnät satt på 65 miljarder kronor i flaskhalsmedel och räknade med att summan kan växa till 200 miljarder kronor år 2035.

Missa inte: Här byggs världens största batteri – drivs av rost. Realtid

Merparten av pengarna har betalats av elkunder i södra Sverige, där priserna varit som högst.

Myndighetens ställföreträdande generaldirektör Peter Wigert medgav att det handlar om ”ohemult mycket pengar”, men framhöll att de successivt ska användas till investeringar, kostnadstäckning och för att hålla nere nätavgifterna.