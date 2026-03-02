Koldioxidinfångning i kris när projekt skrotas

Marknaden för koldioxidinfångning, CCS, har gått från hajp till hård verklighet.

I Sverige har en rad projekt pausats eller skrotats under det senaste året. Och på den globala scenen ifrågasätts teknikens potential allt mer.

Missa inte: Utsläpp från Norges sopor ska fångas in i jättesatsning. Realtid

Förra veckan meddelade Söderenergi att de pausar sin satsning på koldioxidinfångning på grund av för hög riskexponering och brist på finansiering, skriver Tidningen Energi.

Flera backar från projekt

Beskedet följer liknande beslut från Växjö Energi, Vattenfall och Heidelberg Materials, som alla dragit tillbaka sina planer, rapporterar Affärsvärlden.

Det sistnämnda bolaget, som står för omkring 70 procent av Sveriges cementproduktion, backade efter att ha nekats statligt stöd.

”Tidigare har det varit en stor hajp kring tekniken. Men nu justerar alla ned sina förväntningar rejält”, säger Robert Höglund, analytiker och medgrundare av plattformen CDR.fyi, till Affärsvärlden.

ANNONS

Läs även: Småbolagen tiger om utsläppen – knappt fyra av tio visar siffrorna. Dagens PS

Enligt Höglund domineras marknaden i dag av ett fåtal techbolag. Microsoft står ensamt för cirka 80 procent av alla kreditköp globalt och 96,6 procent av köpen från Stockholm Exergis planerade anläggning.

De största projekten vilar genomgående på en kombination av långsiktiga avtal och omfattande statligt stöd. Stockholm Exergis anläggning i Värtahamnen har beviljats 20 miljarder kronor i statligt stöd, och regeringen har avsatt ytterligare 16 miljarder för andra CCS-satsningar.