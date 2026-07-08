Myndighet får smäll på fingrarna efter momsmiss

Fortifikationsverket får kritik av Riksrevisionen för brister i hanteringen av mervärdesskatt.

Det har skett i samband med ett köp av en kontorsfastighet i Solna för 2,4 miljarder kronor.

Enligt granskningsmyndigheten kvalitetssäkrades inte underlagen innan myndigheten rekvirerade och betalade ut omkring 321 miljoner kronor i moms till säljaren.

Betalade ut pengarna

Fastigheten köptes 2022 på uppdrag av Försvarsmakten och var då värderad till cirka 2,25 miljarder kronor, rapporterar Dagens Industri.

Sedan tillträdet i slutet av 2024 har byggnaden stått tom medan omfattande säkerhetsanpassningar genomförs. Inflyttning väntas först under 2027.

I årsredovisningen för 2024 redovisade Fortifikationsverket en fordran på Skatteverket och en motsvarande skuld till säljaren JM på omkring 321 miljoner kronor.

Pengarna betalades ut efter att myndigheten fått ersättningen från Skatteverket.

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