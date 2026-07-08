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Myndighet får smäll på fingrarna efter momsmiss

riksrevisionen
Riksrevisionen riktar kritik mot Fortifikationsverket efter granskningen. (Foto: Jessica Gow/AP/TT).
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund

Fortifikationsverket köpte en ny fastighet för över två miljarder. Men Riksrevisionen har synpunkter på hur man behandlade momsen.

Fortifikationsverket får kritik av Riksrevisionen för brister i hanteringen av mervärdesskatt.

Det har skett i samband med ett köp av en kontorsfastighet i Solna för 2,4 miljarder kronor.

Enligt granskningsmyndigheten kvalitetssäkrades inte underlagen innan myndigheten rekvirerade och betalade ut omkring 321 miljoner kronor i moms till säljaren.

Betalade ut pengarna

Fastigheten köptes 2022 på uppdrag av Försvarsmakten och var då värderad till cirka 2,25 miljarder kronor, rapporterar Dagens Industri.

Sedan tillträdet i slutet av 2024 har byggnaden stått tom medan omfattande säkerhetsanpassningar genomförs. Inflyttning väntas först under 2027.

I årsredovisningen för 2024 redovisade Fortifikationsverket en fordran på Skatteverket och en motsvarande skuld till säljaren JM på omkring 321 miljoner kronor.

Pengarna betalades ut efter att myndigheten fått ersättningen från Skatteverket.

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Fanns en risk

Riksrevisionen konstaterar att underlaget för momshanteringen huvudsakligen bestod av uppgifter från säljaren och avsåg transaktioner som låg utanför Fortifikationsverkets egen redovisning.

Trots detta genomfördes ingen tillräcklig kontroll innan beloppet begärdes ut, enligt rapporten.

Efter granskningen begärde Fortifikationsverket in ytterligare dokumentation från säljaren, men uppgav samtidigt att myndigheten saknade möjlighet att fullt ut kontrollera de bakomliggande uppgifterna.

Riksrevisionen bedömde därför att det fanns en risk att fel belopp hade rekvirerats och rekommenderade att rutinerna skulle skärpas.

Infört nya rutiner

Enligt Riksrevisionen har myndigheten därefter infört nya arbetsrutiner för hur moms ska hanteras vid fastighetsförvärv.

De innebär bland annat tydligare krav på vilka underlag som ska begäras in och att finansavdelningen ska involveras tidigare i processen.

Fortifikationsverket anser att frågan nu är löst och framhåller att utbetalningen till säljaren skedde först efter att motsvarande belopp hade erhållits från Skatteverket.

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