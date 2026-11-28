Meta avböjde en förfrågan från den brittiska finansinspektionen FCA om att gemensamt testa bolagets AI-assistent Muse inför lanseringen i Storbritannien.

Beskedet har väckt oro bland brittiska myndigheter, som vill säkerställa att tekniken följer landets regler för konsumentskydd och hantering av personuppgifter.

Det uppger den brittiska finansinspektionens innovationschef Colin Payne, som på tisdagen deltog i ett panelsamtal arrangerat av AI-bolaget Whitespace.

Kan finnas risker med AI-agenter

FCA hade föreslagit att använda myndighetens testmiljö för att undersöka hur Muse fungerar i mötet med vanliga konsumenter, skriver Wired.

Syftet var bland annat att förstå hur den personliga AI-assistenten agerar när den får utföra uppgifter på användarens vägnar.

En särskild fråga gäller betalningar. Flera brittiska detaljhandelsföretag, däribland Sainsbury’s, Marks & Spencer, Ocado och Currys, har samarbetat med Meta för att underlätta AI-assistentens tillgång till deras webbplatser.

FCA vill undersöka vilka risker som kan uppstå när AI-agenter genomför köp och andra ekonomiska transaktioner självständigt.

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Myndigheten ser bland annat en risk för att användare med begränsad förståelse för tekniken inte fullt ut inser konsekvenserna av sina instruktioner.

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