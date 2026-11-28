Brittiska myndigheter ville testa Metas nya AI-assistent inför lanseringen i landet. Det var inte Meta intresserat av, och det väcker nu frågor.
Meta sa nej till test av AI-agent – väcker oro hos myndigheter
Meta avböjde en förfrågan från den brittiska finansinspektionen FCA om att gemensamt testa bolagets AI-assistent Muse inför lanseringen i Storbritannien.
Beskedet har väckt oro bland brittiska myndigheter, som vill säkerställa att tekniken följer landets regler för konsumentskydd och hantering av personuppgifter.
Det uppger den brittiska finansinspektionens innovationschef Colin Payne, som på tisdagen deltog i ett panelsamtal arrangerat av AI-bolaget Whitespace.
Kan finnas risker med AI-agenter
FCA hade föreslagit att använda myndighetens testmiljö för att undersöka hur Muse fungerar i mötet med vanliga konsumenter, skriver Wired.
Syftet var bland annat att förstå hur den personliga AI-assistenten agerar när den får utföra uppgifter på användarens vägnar.
En särskild fråga gäller betalningar. Flera brittiska detaljhandelsföretag, däribland Sainsbury’s, Marks & Spencer, Ocado och Currys, har samarbetat med Meta för att underlätta AI-assistentens tillgång till deras webbplatser.
FCA vill undersöka vilka risker som kan uppstå när AI-agenter genomför köp och andra ekonomiska transaktioner självständigt.
Myndigheten ser bland annat en risk för att användare med begränsad förståelse för tekniken inte fullt ut inser konsekvenserna av sina instruktioner.
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Kräver ändringar i användarvillkoren
Enligt Payne kräver den här typen av tester normalt flera veckors eller månaders förberedelser. Meta informerade dock FCA om sina planer först förra månaden.
Meta uppger att bolaget har haft en konstruktiv dialog med berörda tillsynsmyndigheter och avser att fortsätta samarbetet.
Även den brittiska dataskyddsmyndigheten ICO och konkurrensmyndigheten CMA följer lanseringen. ICO betonar att användarna måste förstå och kunna kontrollera hur Muse använder deras personuppgifter.
CMA har redan krävt ändringar i Metas användarvillkor för brittiska konsumenter, skriver Reuters.
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Räknar med stort intresse
Där ska det framgå att bolaget måste tillhandahålla tjänsten med rimlig omsorg och yrkesmässig noggrannhet, samtidigt som det tydliggörs att AI-genererade svar kan vara felaktiga och att uppgifter inte alltid utförs som avsett.
Meta lanserade Muse i Nordamerika i september. Sedan dess har fler än tio miljoner användare börjat använda tjänsten.
De brittiska myndigheterna räknar med ett betydande intresse även på den brittiska marknaden, där Metas plattformar Instagram, Facebook och WhatsApp redan har en stor användarbas.
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