AI-agenter som handlar på nätet åt konsumenter växer i popularitet.

Bolag som OpenAI, Meta, Google och Instinct har under det senaste året lanserat AI-tjänster som kan söka efter produkter, jämföra priser och genomföra köp på användarnas vägnar.

Men möjligheterna att faktiskt slutföra ett köp varierar kraftigt mellan olika webbplatser.

Begränsar tillgången

Amazon har gått längst i att begränsa tekniken. E-handelsjätten har blockerat Metas AI-agent Muse och även stoppat Elon Musks Grok från att genomföra beställningar, skriver CNBC.

Bolaget har dessutom stämt AI-startupen Perplexity med anklagelser om att dess shoppingagent dolt sin identitet när den handlat på plattformen.

Även andra företag, däribland eBay, United Airlines och Kohl’s, begränsar eller blockerar AI-agenternas tillgång.

Det innebär att konsumenter riskerar att inte få en fullständig bild av utbudet när de låter en AI-assistent söka efter produkter.

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