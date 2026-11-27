Att låta AI-agenten sköta handladet på nätet är nu möjligt tack vare olika assistenttjänster. Men flera stora företag väljer att blockera dem.
AI-agenter som shoppar blir vanligare – men Amazon blockerar dem
AI-agenter som handlar på nätet åt konsumenter växer i popularitet.
Bolag som OpenAI, Meta, Google och Instinct har under det senaste året lanserat AI-tjänster som kan söka efter produkter, jämföra priser och genomföra köp på användarnas vägnar.
Men möjligheterna att faktiskt slutföra ett köp varierar kraftigt mellan olika webbplatser.
Begränsar tillgången
Amazon har gått längst i att begränsa tekniken. E-handelsjätten har blockerat Metas AI-agent Muse och även stoppat Elon Musks Grok från att genomföra beställningar, skriver CNBC.
Bolaget har dessutom stämt AI-startupen Perplexity med anklagelser om att dess shoppingagent dolt sin identitet när den handlat på plattformen.
Även andra företag, däribland eBay, United Airlines och Kohl’s, begränsar eller blockerar AI-agenternas tillgång.
Det innebär att konsumenter riskerar att inte få en fullständig bild av utbudet när de låter en AI-assistent söka efter produkter.
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Motsvarade inte kravet
Samtidigt finns exempel på att tekniken fortfarande har svårt att genomföra köp utan problem.
I en undersökning från Visa, där 22 AI-modeller från tolv utvecklare fick utföra olika shoppinguppgifter, misslyckades agenterna i omkring 43 procent av försöken.
I mer än hälften av de misslyckade försöken köpte agenten dessutom en produkt som inte motsvarade användarens krav.
En annan utmaning är ansvarsfrågan när något går fel. Vissa betalningsföretag, som American Express och Stripe, erbjuder visst skydd vid felaktiga AI-köp. Andra företag lägger ansvaret på konsumenten.
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Tror på marknaden
Elektronikkedjan Best Buy anger exempelvis i sina villkor att köp genom digitala agenter ska betraktas som om kunden själv genomfört dem.
Trots problemen bedömer analytiker att marknaden har stor potential. Enligt prognoser från McKinsey och ICSC kan den amerikanska omsättningen inom så kallad agentbaserad handel nå 1 000 miljarder dollar år 2030.
Än så länge är användningen begränsad. Enligt Bain & Company står AI-agenter för endast 0,4 procent av världens e-handelstransaktioner.
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