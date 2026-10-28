Att leverera varor med drönare väntas sprida sig snabbt inom de närmaste åren. Redan nu hörs dock protester från marken.
Drönarleveranser driver grannar till vansinne – nu hoppas man på ny teknik
Drönarleveranser blir allt vanligare i USA, och det börjar breda ut sig även i andra delar av världen.
Men det växande antalet flygande paketbud skapar också problem för boende som störs av ljudet.
Nu försöker teknikföretag utveckla tystare drönare för att minska bullret och göra leveranserna mer accepterade.
Upplevs som störande
Amazon håller på att utöka sin drönartjänst Prime Air till närmare 500 amerikanska städer och orter. Tjänsten har även lanserats i och omkring Darlington i norra England, skriver BBC.
Samtidigt växer mindre aktörer som erbjuder leveranser av bland annat mat och glass med drönare. Snart kan det komma även till Sverige, vilket Sveriges Radio har rapporterat om.
Men utvecklingen har väckt kritik från människor som bor längs flygrutterna. Drönarnas högfrekventa surrande upplevs som särskilt störande eftersom de flyger på låg höjd och ofta passerar direkt över bostäder.
Antonio Torija Martinez, professor i akustik och psykoakustik vid University of Salford, menar att ljudet kan vara påtagligt även när den totala ljudnivån är relativt låg.
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Svårt att vänaj sig
Drönarnas ovanliga ljudbild och återkommande överflygningar kan göra det svårt för människor att vänja sig vid bullret.
I USA regleras kommersiell drönartrafik av luftfartsmyndigheten FAA. Myndigheten har dock fått kritik för att tillåta verksamhet som stör närboende.
Flera företag försöker nu lösa problemet med ny teknik. Det Londonbaserade teknikbolaget Greenjets har utvecklat ett framdrivningssystem som enligt företaget kan minska drönarnas ljud med minst två tredjedelar.
Tekniken kapslar in propellrarna i särskilda höljen och använder lägre rotationshastigheter samt material som dämpar vibrationer.
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Tystare propellrar
Även det amerikanska företaget Sharrow Engineering utvecklar tystare propellrar. Bolaget har tagit fram en konstruktion med slingformade, vridna blad som ska minska ljudet från luften som passerar propellrarna.
Drönartillverkarna Amazon och Wing, som levererar åt Walmart, uppger också att de arbetar med att minska bullret. Amazon har utvecklat nya propellrar som enligt bolaget upplevs som nästan hälften så högljudda som föregående generation.
Wing försöker dessutom variera flygrutterna för att undvika upprepade överflygningar över samma bostadsområden.
Tystare drönare kan också få betydelse för polis, säkerhetsföretag och militär verksamhet, där ljudlösa eller mindre hörbara farkoster kan vara en fördel, menar experter.
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