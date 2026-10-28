Drönarleveranser driver grannar till vansinne – nu hoppas man på ny teknik

Drönarleveranser blir allt vanligare i USA, och det börjar breda ut sig även i andra delar av världen.

Men det växande antalet flygande paketbud skapar också problem för boende som störs av ljudet.

Nu försöker teknikföretag utveckla tystare drönare för att minska bullret och göra leveranserna mer accepterade.

Upplevs som störande

Amazon håller på att utöka sin drönartjänst Prime Air till närmare 500 amerikanska städer och orter. Tjänsten har även lanserats i och omkring Darlington i norra England, skriver BBC.

Samtidigt växer mindre aktörer som erbjuder leveranser av bland annat mat och glass med drönare. Snart kan det komma även till Sverige, vilket Sveriges Radio har rapporterat om.

Men utvecklingen har väckt kritik från människor som bor längs flygrutterna. Drönarnas högfrekventa surrande upplevs som särskilt störande eftersom de flyger på låg höjd och ofta passerar direkt över bostäder.

Antonio Torija Martinez, professor i akustik och psykoakustik vid University of Salford, menar att ljudet kan vara påtagligt även när den totala ljudnivån är relativt låg.

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