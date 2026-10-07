IMF-chefen skäller ut världsledarna för feghet: "Använd era verktyg"

IMF-chefen Kristalina Georgieva varnar för att världsekonomin står inför flera växande risker samtidigt.

Höga statsskulder, den snabba utbyggnaden av artificiell intelligens och geopolitiska konflikter ställer regeringar inför svåra ekonomiska beslut, enligt IMF-chefen.

I ett tal i Singapore inför nästa veckas möten mellan Internationella valutafonden och Världsbanken i Bangkok uppmanade Georgieva länder att agera snabbare.

Behöver betala mer i ränta

Hon pekade särskilt på behovet av att minska skuldsättningen och hantera de ekonomiska följderna av AI-utvecklingen, skriver Fortune.

”Mitt budskap till världens ekonomiska beslutsfattare nästa vecka blir detta: vi kan inte fortsätta att skjuta upp nödvändiga politiska åtgärder – ni har verktygen, nu måste ni också ha visdomen att använda dem”, säger hon.

Skuldbördan är ett problem både för rika och fattiga länder. För länder som USA, Japan och Tyskland begränsar de höga skuldnivåerna utrymmet för nya offentliga satsningar.

För låginkomstländer innebär höga räntor samtidigt att större delar av statsbudgetarna går till skuldbetalningar i stället för exempelvis välfärd och investeringar.

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