De stora utmaningarna som världsekonomin har framför sig kan få förneka. Nu manar IMF:s ordförande Kristalina Georgieva till handling.
IMF-chefen skäller ut världsledarna för feghet: "Använd era verktyg"
IMF-chefen Kristalina Georgieva varnar för att världsekonomin står inför flera växande risker samtidigt.
Höga statsskulder, den snabba utbyggnaden av artificiell intelligens och geopolitiska konflikter ställer regeringar inför svåra ekonomiska beslut, enligt IMF-chefen.
I ett tal i Singapore inför nästa veckas möten mellan Internationella valutafonden och Världsbanken i Bangkok uppmanade Georgieva länder att agera snabbare.
Behöver betala mer i ränta
Hon pekade särskilt på behovet av att minska skuldsättningen och hantera de ekonomiska följderna av AI-utvecklingen, skriver Fortune.
”Mitt budskap till världens ekonomiska beslutsfattare nästa vecka blir detta: vi kan inte fortsätta att skjuta upp nödvändiga politiska åtgärder – ni har verktygen, nu måste ni också ha visdomen att använda dem”, säger hon.
Skuldbördan är ett problem både för rika och fattiga länder. För länder som USA, Japan och Tyskland begränsar de höga skuldnivåerna utrymmet för nya offentliga satsningar.
För låginkomstländer innebär höga räntor samtidigt att större delar av statsbudgetarna går till skuldbetalningar i stället för exempelvis välfärd och investeringar.
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Vissa länder tjänar mer på AI-boomen
Samtidigt växer investeringarna i AI snabbt. Utbyggnaden av datacenter och annan infrastruktur har bidragit till stigande aktiekurser och starka företagsvinster.
IMF bedömer att investeringarna i AI kan bli större, i förhållande till ekonomin, än tidigare stora infrastruktursatsningar på järnvägar, elnät och telekommunikation.
Utvecklingen innebär dock också risker. De stora investeringarna görs innan de ekonomiska vinsterna från AI fullt ut har realiserats.
Om företagens intäkter inte motsvarar förväntningarna kan högt belånade teknikföretag och den stora exponeringen mot amerikanska aktier bidra till en bredare finansiell störning.
AI-boomen är dessutom ojämnt fördelad. Länder med starka tekniksektorer, däribland Kina, Indien, Japan, Sydkorea och Taiwan, gynnas av utvecklingen medan många andra ekonomier riskerar att hamna efter.
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Vill ha fler åtgärder
Det kan förstärka redan stora skillnader mellan länder.
Samtidigt ökar AI-relaterade investeringar efterfrågan på energi, skriver Forbes. Det kan bidra till högre priser på bränsle och i förlängningen även på gödsel, livsmedel och andra råvaror.
IMF-chefen efterlyser därför åtgärder för att begränsa offentliga utgifter, hålla tillbaka inflationen och samtidigt skydda utsatta grupper.
Hon pekar också på behovet av regler för AI, utbildning och kompetensutveckling, mer flexibla arbetsmarknader, bättre villkor för företagande och stärkt energiförsörjning.
Vid mötet i Bangkok väntas finansministrar och centralbankschefer från IMF 191 medlemsländer diskutera hur världsekonomin ska hantera de växande riskerna och samtidigt skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt.
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