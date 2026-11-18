Anthropics planerade börsnotering väntas rita om maktbalansen i Silicon Valleys riskkapitalvärld.

En liten grupp tidiga investerare kan tillsammans göra vinster på långt över 100 miljarder dollar när AI-bolaget värderas till omkring 1 400 miljarder dollar.

Noteringen väntas bli en av de största i historien.

Sitter i styrelsen

Aktien ska enligt plan prissättas efter den amerikanska börsens stängning på onsdagen, med första handelsdag på torsdagen, skriver Financial Times.

Bland de stora vinnarna finns flera mindre kända riskkapitalbolag som gick in tidigt i Anthropic.

Spark Capital väntas ha aktier värda omkring 11 miljarder dollar vid den tänkta värderingen, medan Factorial Funds innehav uppskattas till drygt 10 miljarder dollar.

Båda bolagen deltog i Anthropics kapitalrunda 2023, då AI-företaget värderades till omkring 4 miljarder dollar. Spark Capitals Yasmin Razavi sitter numera i Anthropics styrelse.

ANNONS

Läs mer: Jobbade som reporter – nu blir han miljardär på Anthropic. Dagens PS