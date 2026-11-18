Anthropic väntas noteras på börsen inom kort. Det kommer att göra ett antal investerare mycket rika, och det är inte bara jättarna som cashar in.
Miljardregn över små riskkapitalistbolag när Anthropic börsnoteras
Anthropics planerade börsnotering väntas rita om maktbalansen i Silicon Valleys riskkapitalvärld.
En liten grupp tidiga investerare kan tillsammans göra vinster på långt över 100 miljarder dollar när AI-bolaget värderas till omkring 1 400 miljarder dollar.
Noteringen väntas bli en av de största i historien.
Sitter i styrelsen
Aktien ska enligt plan prissättas efter den amerikanska börsens stängning på onsdagen, med första handelsdag på torsdagen, skriver Financial Times.
Bland de stora vinnarna finns flera mindre kända riskkapitalbolag som gick in tidigt i Anthropic.
Spark Capital väntas ha aktier värda omkring 11 miljarder dollar vid den tänkta värderingen, medan Factorial Funds innehav uppskattas till drygt 10 miljarder dollar.
Båda bolagen deltog i Anthropics kapitalrunda 2023, då AI-företaget värderades till omkring 4 miljarder dollar. Spark Capitals Yasmin Razavi sitter numera i Anthropics styrelse.
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Madonnas manager har investerat
Även Iconiq Capital, som är bolagets största finansiella investerare, väntas få ett innehav värt omkring 28 miljarder dollar.
Lightspeed Ventures aktier beräknas vara värda drygt 25 miljarder dollar, medan Menlo Ventures kan få en investering på 1 miljard dollar att växa till omkring 21 miljarder.
Bland de mer uppmärksammade investerarna finns Madonnas manager Guy Oseary. Hans ursprungliga investering på drygt 400 miljoner dollar kan ge en avkastning på över 7 miljarder dollar, skriver Bloomberg.
Oseary grundade Sound Ventures tillsammans med skådespelaren Ashton Kutcher. Riskkapitalbolaget väntas få en avkastning på omkring 17 gånger den ursprungliga investeringen.
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Äger en stor del av bolaget
Även teknikjättarna Amazon och Google har stora intressen i Anthropic efter att ha bidragit med både kapital och datorkraft. Tillsammans väntas de äga närmare 30 procent av bolaget efter noteringen.
Anthropics snabba tillväxt har också fått investerare som tidigare stöttat konkurrenten OpenAI att köpa in sig. Bland dem finns Sequoia Capital, Altimeter och Peter Thiels Founders Fund.
Samtidigt väntas tusentals anställda på Anthropic bli mångmiljonärer genom sina aktieinnehav.
Bolagets ledning planerar dock en återhållsam börsnotering utan någon större fest eller omfattande firande.
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