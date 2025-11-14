Realtid
Realtid.se
Hållbarhet

Stort mörkertal när EU rapporterar om metangas

Gas från tyska ledningar och gasverk kan släppa ut mer metan än man vet i nuläget. (Foto: Stringer / AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Europeiska unionens metanförordning, som trädde i kraft förra året, möter utmaningar i genomförandet där mörkertalet är stort. Samtidigt som den visar vissa tidiga framgångar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

De nya reglerna, världens första som sätter gränser för metanutsläpp från fossilbränsleindustrin, har lett till minskade utsläpp från kolgruvor men samtidigt skapat problem med bristfällig rapportering i flera medlemsländer.

Endast omkring två tredjedelar av Tysklands gasdistributörer har lämnat in sina rapporter till landets miljömyndighet i tid, skriver Bloomberg.

Detta är särskilt problematiskt eftersom Tyskland har ett av Europas största gasnät som står för nästan hälften av landets produktion.

De rapporterade utsläppen från Tysklands distributionsnät på 7 700 ton kan vara ungefär 30 procent för låga tror man nu.

Global köldsmocka på väg – elpriser kan skjuta i höjden

Olika väderfenomen tyder på att det kan bli en kall vinter på det norra halvklotet. Det akn få elpriserna att skjuta i höjden.

Har börjat ge effekt

EU-förordningen har dock redan gett vissa positiva resultat, skriver Euronews. Metanutsläppen från EU:s kolgruvor minskade med 8 procent under 2024 jämfört med 2023, enligt den senaste rapporten från Internationella energiorganet (IEA).

Det är första gången som utsläppen från denna källa minskar, vilket IEA direkt kopplar till de nya reglerna.

ANNONS

Förordningen kräver att fossilbränsleindustrin följer strikta krav på mätning, rapportering och verifiering.

Den förbjuder rutinmässig gasfackling och ventilering, kräver läcksökning och reparation vid alla olje- och gasanläggningar, och sätter gränser för ventilering i termiska kolgruvor.

Missa inte:
Världens oljetörst växer – klimatmålen i vasken. Realtid

Företag som inte följer reglerna kan drabbas av böter på upp till 20 procent av sin årsomsättning när medlemsländerna börjar tillämpa lagen.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Realtid Partner

Ny strategi lyfter Relevance efter tufft kvartal

13 nov. 2025
Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025

Vaga och oklara riktlinjer

Men genomförandet har inte varit smärtfritt. Silke Goldberg, global hållbarhetschef på advokatfirman HSF Kramer, säger till Bloomberg att förordningen fortfarande är ”mycket vag och oklar”.

Det finns enligt henne fortfarande inga riktlinjer för metanintensitet eller tröskelvärden. Det finns heller inget verifieringsramverk och inga tekniska implementeringsregler, vilket gör efterlevnaden svår.

Läs även:
Frankrike anar oråd när Tysklands upprustning dundrar på. Dagens PS

ANNONS

Från 2027 kommer reglerna att skärpas ytterligare när importörer måste visa att importerad fossilenergi uppfyller samma krav som inhemsk produktion, rapporterar Euronews.

Detta är särskilt betydelsefullt eftersom merparten av metanutsläppen från fossila bränslen som används i Europa är kopplade till import. Under 2024 var metanutsläppen från leveranskedjan för olja, gas och kol som importerades till EU cirka 6 miljoner ton. Det är nästan fyra gånger så mycket som Europa släpper ut inom sin egen fossilbränsledsektor.

USA känner sig hotade

De skärpta importreglerna har väckt oro hos amerikanska företrädare. USA:s energiminister Chris Wright har sagt att den nuvarande lagstiftningen skulle kunna hindra USA från att exportera flytande naturgas till Europa, skriver Reuters.

Detta har lett till att investerare som förvaltar över 4,5 biljoner euro uppmanat EU att stå fast vid sina metanregler och inte vika sig för amerikanska påtryckningar.

Missa inte:
Ny studie slår undan benen för svensk koldioxidlagring. Realtid

En EU-tjänsteman säger att blocket står ”fast” vid förordningen och att den inte kommer att ändras. Men att det finns viss flexibilitet i hur den implementeras, till exempel när det gäller rapportering, rapporterar Reuters.

Metan är en av de mest potenta växthusgaserna och forskare uppskattar att den står för ungefär en tredjedel av den globala uppvärmningen sedan förindustriell tid.

ANNONS

IEA betonar att fossilbränsleindustrin erbjuder den största potentialen för omedelbara minskningar av metanutsläpp.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
gasKlimatmetangasTysklandutsläpp
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

Compliancejurist till värdepappersbolag – interim
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 14/12/2025
Kommersiell jurist med erfarenhet av entreprenadjuridik – interim
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 14/12/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS