Europeiska unionens metanförordning, som trädde i kraft förra året, möter utmaningar i genomförandet där mörkertalet är stort. Samtidigt som den visar vissa tidiga framgångar.
Stort mörkertal när EU rapporterar om metangas
De nya reglerna, världens första som sätter gränser för metanutsläpp från fossilbränsleindustrin, har lett till minskade utsläpp från kolgruvor men samtidigt skapat problem med bristfällig rapportering i flera medlemsländer.
Endast omkring två tredjedelar av Tysklands gasdistributörer har lämnat in sina rapporter till landets miljömyndighet i tid, skriver Bloomberg.
Detta är särskilt problematiskt eftersom Tyskland har ett av Europas största gasnät som står för nästan hälften av landets produktion.
De rapporterade utsläppen från Tysklands distributionsnät på 7 700 ton kan vara ungefär 30 procent för låga tror man nu.
Har börjat ge effekt
EU-förordningen har dock redan gett vissa positiva resultat, skriver Euronews. Metanutsläppen från EU:s kolgruvor minskade med 8 procent under 2024 jämfört med 2023, enligt den senaste rapporten från Internationella energiorganet (IEA).
Det är första gången som utsläppen från denna källa minskar, vilket IEA direkt kopplar till de nya reglerna.
Förordningen kräver att fossilbränsleindustrin följer strikta krav på mätning, rapportering och verifiering.
Den förbjuder rutinmässig gasfackling och ventilering, kräver läcksökning och reparation vid alla olje- och gasanläggningar, och sätter gränser för ventilering i termiska kolgruvor.
Företag som inte följer reglerna kan drabbas av böter på upp till 20 procent av sin årsomsättning när medlemsländerna börjar tillämpa lagen.
Vaga och oklara riktlinjer
Men genomförandet har inte varit smärtfritt. Silke Goldberg, global hållbarhetschef på advokatfirman HSF Kramer, säger till Bloomberg att förordningen fortfarande är ”mycket vag och oklar”.
Det finns enligt henne fortfarande inga riktlinjer för metanintensitet eller tröskelvärden. Det finns heller inget verifieringsramverk och inga tekniska implementeringsregler, vilket gör efterlevnaden svår.
Från 2027 kommer reglerna att skärpas ytterligare när importörer måste visa att importerad fossilenergi uppfyller samma krav som inhemsk produktion, rapporterar Euronews.
Detta är särskilt betydelsefullt eftersom merparten av metanutsläppen från fossila bränslen som används i Europa är kopplade till import. Under 2024 var metanutsläppen från leveranskedjan för olja, gas och kol som importerades till EU cirka 6 miljoner ton. Det är nästan fyra gånger så mycket som Europa släpper ut inom sin egen fossilbränsledsektor.
USA känner sig hotade
De skärpta importreglerna har väckt oro hos amerikanska företrädare. USA:s energiminister Chris Wright har sagt att den nuvarande lagstiftningen skulle kunna hindra USA från att exportera flytande naturgas till Europa, skriver Reuters.
Detta har lett till att investerare som förvaltar över 4,5 biljoner euro uppmanat EU att stå fast vid sina metanregler och inte vika sig för amerikanska påtryckningar.
En EU-tjänsteman säger att blocket står ”fast” vid förordningen och att den inte kommer att ändras. Men att det finns viss flexibilitet i hur den implementeras, till exempel när det gäller rapportering, rapporterar Reuters.
Metan är en av de mest potenta växthusgaserna och forskare uppskattar att den står för ungefär en tredjedel av den globala uppvärmningen sedan förindustriell tid.
IEA betonar att fossilbränsleindustrin erbjuder den största potentialen för omedelbara minskningar av metanutsläpp.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
