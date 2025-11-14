Stort mörkertal när EU rapporterar om metangas

De nya reglerna, världens första som sätter gränser för metanutsläpp från fossilbränsleindustrin, har lett till minskade utsläpp från kolgruvor men samtidigt skapat problem med bristfällig rapportering i flera medlemsländer.

Endast omkring två tredjedelar av Tysklands gasdistributörer har lämnat in sina rapporter till landets miljömyndighet i tid, skriver Bloomberg.

Detta är särskilt problematiskt eftersom Tyskland har ett av Europas största gasnät som står för nästan hälften av landets produktion.

De rapporterade utsläppen från Tysklands distributionsnät på 7 700 ton kan vara ungefär 30 procent för låga tror man nu.

Har börjat ge effekt

EU-förordningen har dock redan gett vissa positiva resultat, skriver Euronews. Metanutsläppen från EU:s kolgruvor minskade med 8 procent under 2024 jämfört med 2023, enligt den senaste rapporten från Internationella energiorganet (IEA).

Det är första gången som utsläppen från denna källa minskar, vilket IEA direkt kopplar till de nya reglerna.

ANNONS

Förordningen kräver att fossilbränsleindustrin följer strikta krav på mätning, rapportering och verifiering.

Den förbjuder rutinmässig gasfackling och ventilering, kräver läcksökning och reparation vid alla olje- och gasanläggningar, och sätter gränser för ventilering i termiska kolgruvor.

Missa inte:

Världens oljetörst växer – klimatmålen i vasken. Realtid

Företag som inte följer reglerna kan drabbas av böter på upp till 20 procent av sin årsomsättning när medlemsländerna börjar tillämpa lagen.