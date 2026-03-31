Italien har skjutit upp sin planerade avveckling av kol med mer än tio år. Minst ett kolkraftverk ska hållas i drift till 2038. Det är ett resultat av den energikris som Irankriget utlöst.
Helomvändning för europeiska landet – fortsätter med kol
Landet hade ursprungligen som mål att vara ett av de första i det europeiska fastlandet att fasa ut kol, med en deadline satt till 2025.
Sedan millennieskiftet har Italien avvecklat 5 810 megawatt kolkraftkapacitet, och förra året stod kol för mindre än två procent av landets energimix enligt Internationella energiorganet IEA.
Men med kraftigt stigande olje- och gaspriser har planerna kastats om. Premiärminister Giorgia Meloni började redan för två år sedan sakta ner kolavvecklingen genom att låta kolkraftverket Sulcis på Sardinien vara kvar till 2028.
Nu har regeringen även beslutat att ställa de två återstående fastlandsanläggningarna, med en sammanlagd kapacitet på 3 960 megawatt, i malpåse snarare än att stänga dem permanent, skriver The Telegraph.
Gas har blivit en bristvara
Gas står för nästan 40 procent av Italiens energiförsörjning, och landet får omkring tolv procent av sin gas från Qatar.
Det europeiska gaspriset har stigit 70 procent sedan Irankriget inleddes, inte minst till följd av att Hormuzsundet, genom vilket Qatar exporterar ungefär en femtedel av världens gas, i praktiken stängts för sjöfart.
Italiens kursändring är inte unik. Tyskland, som redan har ett avvecklingsmål satt till 2038, har förberett en lag som kan återaktivera 6,5 gigawatt reservkapacitet i kolkraft.
Förbundskansler Friedrich Merz konstaterade förra veckan att han inte är beredd att ”spela hasardspel med kärnan i vår energiförsörjning bara för att vi kom överens om tidsfrister för flera år sedan”.
Asien trappade upp först
Trenden syns ännu tydligare i Asien. Spotpriserna på flytande naturgas i Asien fördubblats till treårshögsta sedan Qatars leveranser stoppats. Det har fått länder i hela regionen att trappa upp kolkraftsproduktionen.
Japan överväger att slopa det tak på 50 procent utnyttjandegrad som gäller för landets kolkraftverk, medan Sydkorea planerar liknande lättnader. Bangladesh, Filippinerna och Thailand ökar alla sin kolbaserade elproduktion.
I Kina har konflikten gett oväntat stöd åt den inhemska kol-till-kemikalier-sektorn.
Aktier i Ningxia Baofeng Energy, som tillverkar petrokemikalier från kol, har stigit runt 30 procent sedan kriget inleddes, enligt Realtid.
Totalt har nio av de 30 europeiska länder som använder eller har använt kolkraft nu en avvecklingsdeadline efter 2030, enligt sajten Beyond Fossil Fuels. Storbritannien tillhör det halvdussin länder som redan stängt alla sina kolkraftverk, de sista 2024.