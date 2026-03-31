Helomvändning för europeiska landet – fortsätter med kol

Landet hade ursprungligen som mål att vara ett av de första i det europeiska fastlandet att fasa ut kol, med en deadline satt till 2025.

Sedan millennieskiftet har Italien avvecklat 5 810 megawatt kolkraftkapacitet, och förra året stod kol för mindre än två procent av landets energimix enligt Internationella energiorganet IEA.

Missa inte: Historiskt: Kolkraft backar i Kina och Indien. Realtid

Men med kraftigt stigande olje- och gaspriser har planerna kastats om. Premiärminister Giorgia Meloni började redan för två år sedan sakta ner kolavvecklingen genom att låta kolkraftverket Sulcis på Sardinien vara kvar till 2028.

Nu har regeringen även beslutat att ställa de två återstående fastlandsanläggningarna, med en sammanlagd kapacitet på 3 960 megawatt, i malpåse snarare än att stänga dem permanent, skriver The Telegraph.

Gas har blivit en bristvara

Gas står för nästan 40 procent av Italiens energiförsörjning, och landet får omkring tolv procent av sin gas från Qatar.

Giorgia Meloni, Italiens premiärminister, . (Foto: Filippo Attili/Palazzo Chigi/AP/TT).

Det europeiska gaspriset har stigit 70 procent sedan Irankriget inleddes, inte minst till följd av att Hormuzsundet, genom vilket Qatar exporterar ungefär en femtedel av världens gas, i praktiken stängts för sjöfart.

Läs även: Världens längsta bro: Rekordprojekt på osäker mark. Realtid

Italiens kursändring är inte unik. Tyskland, som redan har ett avvecklingsmål satt till 2038, har förberett en lag som kan återaktivera 6,5 gigawatt reservkapacitet i kolkraft.

Förbundskansler Friedrich Merz konstaterade förra veckan att han inte är beredd att ”spela hasardspel med kärnan i vår energiförsörjning bara för att vi kom överens om tidsfrister för flera år sedan”.