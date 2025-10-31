Penn State-forskare har mätt det som hela AI-branschen helst tiger om. Siffror visar att Googles medgrundare Sergey Brin haft rätt.
Hota ChatGPT – få överraskande resultat
Mest läst i kategorin
Finland skärper 5G-regler – stänger ute Huawei
Finland planerar att strama åt sin kontroll av vilka som får leverera utrustning till landets 5G-nät, i linje med påtryckningar från EU för att stärka säkerheten i gemenskapens mobilnät. Kinesiska Huawei Technologies och ZTE stängdes ute från upphandlingen av nya 5G-nät i Finland 2021 med hänvisning till rikets säkerhet. Nu vill finländska myndigheter ta ett …
Rekordresultat – ändå rasar Meta på börsen
Meta Platforms fortsätter att växa kraftigt. Men AI-offensiven som ska säkra framtiden gör investerare allt mer nervösa. Det stod klart när bolaget presenterade sin rapport för tredje kvartalet. Intäkterna steg med 26 procent till över 50 miljarder dollar, och Meta levererade ett rörelseresultat på 20,5 miljarder dollar, nästan 6 procent över analytikernas förväntningar, rapporterar Wall …
Hemliga sajten avslöjad: Här säljs ditt bankkort
På dolda marknadsplatser online säljs stulna svenska betalkort för ett pris som överstiger det globala genomsnittet. En ny undersökning från NordVPN avslöjar att Sverige är ett av de mest eftertraktade länderna i Europa när det kommer till digitalt stulna kortuppgifter, och priserna fortsätter att stiga i snabb takt. Svenska kortuppgifter eftertraktade i europa Ett stulet …
AI gör torsdag till nya fredag – han vill äga din fritid
AI frigör tid. Frågan är bara vad vi ska göra med den. Hollywoodagenten Ari Emanuel, verklighetens Ari Gold från Entourage, har svaret: gå på teater, kolla serier och spendera mer pengar på upplevelser. Nu satsar han miljarder på att tjäna pengar på den nya fyradagarsveckan. AI tar jobbet – och ger oss långhelg Femdagarsveckan har …
AI-jätten kan vara på väg mot en jättelik börsnotering
AI-jätten som ligger bakom ChatGPT förbereder i hemlighet en notering. Värderingen kan slå alla rekord och nå tusentals miljarder. OpenAI, företaget bakom den populära tjänsten ChatGPT, förbereder enligt uppgifter en börsintroduktion som skulle kunna värdera bolaget till över $1000 miljarder, motsvarande cirka 9440 miljarder svenska kronor. Enligt källor som är insatta i planerna kan det …
I en nyligen publicerad studie testade forskare på Penn State University 250 prompter på ChatGPT 4o.
När de skrev ”Din stackare, vet du ens hur man löser det här?” gav modellen rätt svar 84,8 procent av gångerna.
Artiga formuleringar som ”Skulle du vara så vänlig att lösa följande fråga?” nådde bara 80,8 procent.
Signifikant skillnad
Forskarna skapade fem tonalitetsnivåer för 50 basfrågor inom matematik, vetenskap och historia.
Skillnaden på fyra procentenheter visade sig statistiskt signifikant i alla jämförelser mellan artiga och oartiga prompter.
”Alla modeller tenderar att fungera bättre om man hotar dem, som med fysiskt våld. Men folk känner sig konstiga över det, så vi pratar inte riktigt om det”, sade Googles medgrundare Sergey Brin i podcasten All-In i våras.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Varnar för långsiktiga konsekvenser
Trots de förbättrade resultaten varnar forskarna för att normalisera aggressiv kommunikation med AI-system.
”Att använda förolämpande eller förnedrande språk i människa-AI-interaktion kan ha negativa effekter på användarupplevelse, tillgänglighet och inkludering, och kan bidra till skadliga kommunikationsnormer”, skriver forskarna i studien.
Akhil Kumar, professor i informationssystem vid Penn State och en av forskarna bakom studien, beskriver utmaningen för Fortune:
”Under lång tid har vi människor velat ha konversationsgränssnitt för att interagera med maskiner. Men nu inser vi att det finns nackdelar med sådana gränssnitt också.”
Äldre modeller reagerade annorlunda
Studien noterar att äldre AI-modeller som ChatGPT 3.5 visade motsatt mönster i tidigare forskning, där oartiga prompter försämrade prestandan.
Forskarna erkänner att mer avancerade modeller möjligen kan ”bortse från tonfrågor och fokusera på kärnan i varje fråga”, men betonar att deras resultat visar att tonalitet fortfarande påverkar även nyare system.
Fynden placerar AI-företag i ett svårt läge: acceptera effektiva men kontroversiella metoder, eller hålla fast vid konventionella interaktionsmönster med risk för sämre resultat.
För företag som investerar resurser i AI-integration kan erkännandet utgöra ett vägskäl mellan prestanda och principer.
Testar fler AI-modeller
Penn State-forskarna erkänner att studien har begränsningar, främst det relativt lilla urvalet på 50 frågor och fokus på en enskild modell.
Preliminära tester på andra system som Claude och ChatGPT o3 pågår.
Mer avancerade modeller kan visa sig bättre på att ignorera tonfall, men resultaten indikerar att även toppmoderna system reagerar på hur användare formulerar sig.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.