Världens längsta bro: Rekordprojekt på osäker mark

Drömmen om en bro över Messinasundet rötter ända tillbaka till antiken. Men det var först 2025 som projektet fick det slutliga gröna ljuset.

Bron, som planeras stå klar 2032, ska med sitt fria spann på 3 300 meter bli överlägset världens längsta hängbro, nästan dubbelt så lång som den danska Stora Bält-förbindelsens hängbro och 1 300 meter längre än nuvarande rekordhållaren, den turkiska 1915 Çanakkale-bron. Det skriver Illustrerad Vetenskap.

De 399 meter höga brotornen placeras på land eftersom havsbottnen i sundet är upp till 200 meter djup och strömmarna för starka för att tillåta fundamentpelare i vattnet.

Dubbelt så tålig som Stora Bält-förbindelsen

Det 60 meter breda brodäcket ska rymma både bilvägar och dubbelspårig järnväg och tåla vindar upp till 60 meter per sekund.

Det är mer än dubbelt mot vad Stora Bält-förbindelsen klarar.

Sundet är dessutom ett av Europas mest jordbävningsdrabbade områden. År 1908 dödades närmare 100 000 människor när ett skalv på 7,1 i magnitud raserade Messina och Reggio di Calabria

Bron har därför designats för att klara ett likvärdigt skalv, med elastiska fästpunkter och expansionsfogar som tillåter brobanan att röra sig flera meter.