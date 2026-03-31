Planerna på att bygga världens längsta hängbro mellan Sicilien och det italienska fastlandet har tagit form på allvar. Men projektet möter nu både rättsliga hinder och tekniska utmaningar av sällan skådat slag.
Världens längsta bro: Rekordprojekt på osäker mark
Drömmen om en bro över Messinasundet rötter ända tillbaka till antiken. Men det var först 2025 som projektet fick det slutliga gröna ljuset.
Bron, som planeras stå klar 2032, ska med sitt fria spann på 3 300 meter bli överlägset världens längsta hängbro, nästan dubbelt så lång som den danska Stora Bält-förbindelsens hängbro och 1 300 meter längre än nuvarande rekordhållaren, den turkiska 1915 Çanakkale-bron. Det skriver Illustrerad Vetenskap.
De 399 meter höga brotornen placeras på land eftersom havsbottnen i sundet är upp till 200 meter djup och strömmarna för starka för att tillåta fundamentpelare i vattnet.
Dubbelt så tålig som Stora Bält-förbindelsen
Det 60 meter breda brodäcket ska rymma både bilvägar och dubbelspårig järnväg och tåla vindar upp till 60 meter per sekund.
Det är mer än dubbelt mot vad Stora Bält-förbindelsen klarar.
Sundet är dessutom ett av Europas mest jordbävningsdrabbade områden. År 1908 dödades närmare 100 000 människor när ett skalv på 7,1 i magnitud raserade Messina och Reggio di Calabria
Bron har därför designats för att klara ett likvärdigt skalv, med elastiska fästpunkter och expansionsfogar som tillåter brobanan att röra sig flera meter.
Osäkerhet kvarstår om Messina
Men projektets framtid är långt ifrån säkrad. I oktober 2025 underkände Italiens revisionscourt planerna för den 13,5 miljarder euro dyra bron och stoppade tillfälligt arbetet, rapporterar Politico.
Domstolen, som granskar statliga utgifter, meddelade att den skulle publicera sina fullständiga skäl inom 30 dagar.
Premiärminister Giorgia Meloni gick hårt ut mot beslutet och kallade det ett maktövertramp mot regeringen och parlamentet.
Vice premiärminister Matteo Salvini, som numera är projektets starkaste förespråkare, betecknade domen som ”ett politiskt val snarare än ett sakligt tekniskt omdöme” och lovade att driva frågan vidare med alla tillgängliga medel.
Oro för maffian
Regeringen ställs nu inför valet att revidera förslaget eller överklaga, en väg som skulle göra staten fullt ansvarig för projektet och dess rättsliga konsekvenser.
Till de juridiska och tekniska utmaningarna läggs också oro för maffians inflytande.
Myndigheterna fruktar att kriminella nätverk ska försöka lägga beslag på delar av de mångmiljardbelopp som bygget kräver, bland annat genom utpressning mot underleverantörer.