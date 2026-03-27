Kriget mot Iran har skapat en energikris som tvingar asiatiska länder att öka kolkraftsproduktionen. Det drar bland annat Kina nytta av.
Desperata draget: Går tillbaka till kol när olja och gas tryter
Spotpriserna på flytande naturgas (LNG) i Asien har fördubblats till treårshögsta efter att sjöfarten genom Hormuzsundet i praktiken upphört och Qatar stoppat sina leveranser.
Krisen har fått länder i hela regionen att trappa upp kolkraftsproduktionen för att säkra energiförsörjningen och begränsa kostnaderna.
Japan kan ta bort ”koltak”
Japan överväger nu att ta bort det tak på 50 procents utnyttjandegrad som gäller för landets kolkraftverk.
Enligt ett förslag från det japanska ekonomiministeriet kan taket slopas redan i det nya räkenskapsåret som inleds i april, vilket skulle kunna minska LNG-förbrukningen med en halv miljon ton per år, skriver Oilprice.com.
Japan är världens näst största importör av LNG och har för närvarande omkring fyra miljoner ton i lager.
Japans största LNG-köpare JERA, som strax innan kriget bröt ut tecknade ett 27-årigt leveransavtal med QatarEnergy om tre miljoner ton per år, räknar nu med att leveranserna försenas och söker alternativa källor.
Inte bara Japan
Mönstret upprepas runtom i Asien. Bangladesh ökar kolkraftsproduktionen, Filippinerna skalar ned LNG-baserad elproduktion till förmån för kol, Sydkorea planerar att ta bort tak för kolkraft och öka kärnkraften, och Thailand höjer produktionen vid sin största kolanläggning, rapporterar Reuters.
Konsultföretaget Wood Mackenzie har sänkt sin prognos för asiatisk LNG-importtillväxt 2026 till omkring fem miljoner ton, från tidigare 12,4 miljoner ton, givet ett tvåmånadersavbrott i Mellanösterns leveranser.
Kinesisk industri får oväntad skjuts
I Kina har konflikten gett oväntat stöd åt den inhemska kol-till-kemikalier-sektorn. Om än indirekt.
Aktier i Ningxia Baofeng Energy, som tillverkar miljontals ton petrokemikalier från kol, har stigit runt 30 procent sedan kriget inleddes den 28 februari, rapporterar Reuters.
Shenhua Energy har gått upp 15 procent. Samtidigt har traditionella oljebaserade raffinörer som Rongsheng Petrochemical fallit 27 procent under samma period.
Medan konkurrenter som förlitar sig på importerad olja drabbas av kraftigt stigande råvarukostnader kan kinesiska kolkemiska producenter utnyttja inhemska koltillgångar.
Peking hade redan före konflikten lyft fram sektorn som en energisäkerhetsstrategi i sin senaste femårsplan, och analytiker vid Guolian Minsheng Securities bedömer att kriget sannolikt förstärker denna satsning.