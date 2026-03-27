Desperata draget: Går tillbaka till kol när olja och gas tryter

Spotpriserna på flytande naturgas (LNG) i Asien har fördubblats till treårshögsta efter att sjöfarten genom Hormuzsundet i praktiken upphört och Qatar stoppat sina leveranser.

Krisen har fått länder i hela regionen att trappa upp kolkraftsproduktionen för att säkra energiförsörjningen och begränsa kostnaderna.

Japan kan ta bort ”koltak”

Japan överväger nu att ta bort det tak på 50 procents utnyttjandegrad som gäller för landets kolkraftverk.

Gas och olja blir bristvara i asien.

Enligt ett förslag från det japanska ekonomiministeriet kan taket slopas redan i det nya räkenskapsåret som inleds i april, vilket skulle kunna minska LNG-förbrukningen med en halv miljon ton per år, skriver Oilprice.com.

ANNONS

Japan är världens näst största importör av LNG och har för närvarande omkring fyra miljoner ton i lager.

Japans största LNG-köpare JERA, som strax innan kriget bröt ut tecknade ett 27-årigt leveransavtal med QatarEnergy om tre miljoner ton per år, räknar nu med att leveranserna försenas och söker alternativa källor.