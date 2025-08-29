Realtid
Googles framtid: Kommer USA att lyckas där EU gick bet?

Sundar Pichai, vd på Google kan snart behöva ge ifrån sig Chrome om det inte går bolagets väg. Foto: ( Eric Risberg / Richard Drew / AP / TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

På måndag nästa vecka kan Googles framtid avgöras av en amerikansk domstol. Om det sker en uppdelning av bolaget finns det skäl att fira i Europa.

Måndagen den 1 september förväntas en domstol i Washington D.C att avgöra om Google kan komma att behöva splittras upp.

Rättsfallet som ska avgöras är en uppföljning på ett tidigare fall där Google fälldes för att ha utnyttjat sin monopolliknande ställning för sökmotorer och annonser.

Om beslut om uppdelning av bolaget beslutas av domaren i fallet är det högst troligast att Googles webbläsare Chrome kan komma att knoppas av som ett separat bolag.

Europeisk glädje vid avknoppning av Google

Googles problem i USA speglar på många sätt den situation bolaget haft i Europa. Just nu pågår ett långdraget anti-trustärende riktat mot Google i EU. För två år sedan föreslog EU-kommisionären Margarethe Vestager att Google skulle kunna behöva brytas.

Den nuvarande amerikanska administrationens hårda toner mot allt som skulle kunna ses som nackdelar för de stora techjättarna har inte gjort det enklare för EU att driva en hård linje mot Google. Därför skulle det vara en vinst för EU om slag riktas mot bolaget på hemmaplan.

”En amerikansk spin-off skulle väcka EU:s glädje”, säger Aurelien Portuese, professor i konkurrensrätt vid George Mason University i Washington till Politico.

En uppdelning i USA skulle då kunna stärka den europeiska positionen för att kunna genomföra liknande uppdelningar inom EU.

Problem med försäljning av Chrome

Även om det beslutas att Chrome ska knoppas av betyder det inte att EU kommer agera snabbt mot Google.

För det första så finns det problem med en potentiell försäljning av Chrome där processen kan dra ut på tiden. Det kan ta några år då överklaganden väntas följa.

För det andra så finns det problem med att hitta en köpare av webbläsaren. En så pass stor och använd programvara som Chrome kommer också med en stor prislapp.

Tidigare i augusti la AI-bolaget Perplexity ett bud på Chrome, utifall de skulle behöva säljas vidare, på 34,5 miljarder dollar.

”Perplexitys erbjudande är ett skämt, de borde lägga till ytterligare en nolla i slutet”, säger Christian Kroll, vd på sökmotorn Ecosia till Politico. Enligt honom skulle endast Chrome som ett enskilt bolag vara ”ett av de mest värdefulla företagen på planeten”.

Problemet då blir att de enda köpare som återstår är de andra techgiganterna som Meta eller OpenAI. Då uppstår egentligen samma problem som man försökt att lösa.

ChromeEUGoogleKonkurrensUSA
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

