Googles framtid: Kommer USA att lyckas där EU gick bet?

Måndagen den 1 september förväntas en domstol i Washington D.C att avgöra om Google kan komma att behöva splittras upp.

Rättsfallet som ska avgöras är en uppföljning på ett tidigare fall där Google fälldes för att ha utnyttjat sin monopolliknande ställning för sökmotorer och annonser.

Om beslut om uppdelning av bolaget beslutas av domaren i fallet är det högst troligast att Googles webbläsare Chrome kan komma att knoppas av som ett separat bolag.

Europeisk glädje vid avknoppning av Google

Googles problem i USA speglar på många sätt den situation bolaget haft i Europa. Just nu pågår ett långdraget anti-trustärende riktat mot Google i EU. För två år sedan föreslog EU-kommisionären Margarethe Vestager att Google skulle kunna behöva brytas.

Den nuvarande amerikanska administrationens hårda toner mot allt som skulle kunna ses som nackdelar för de stora techjättarna har inte gjort det enklare för EU att driva en hård linje mot Google. Därför skulle det vara en vinst för EU om slag riktas mot bolaget på hemmaplan.

”En amerikansk spin-off skulle väcka EU:s glädje”, säger Aurelien Portuese, professor i konkurrensrätt vid George Mason University i Washington till Politico.

En uppdelning i USA skulle då kunna stärka den europeiska positionen för att kunna genomföra liknande uppdelningar inom EU.