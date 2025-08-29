På måndag nästa vecka kan Googles framtid avgöras av en amerikansk domstol. Om det sker en uppdelning av bolaget finns det skäl att fira i Europa.
Googles framtid: Kommer USA att lyckas där EU gick bet?
Mest läst i kategorin
"Vansinnighetsbubbla" – kalkylen går inte ihop för AI-datacenter
AI-boomen kräver allt mer resurser i form av chip och energi. Allt arbete som utförs sker numera i stora datacenter. Men där går inte riktigt den ekonomiska kalkylen ihop. För att driva AI-utvecklingen krävs det stora datahallar fyllda med chip som går på högvarv för att utföra den allt mer avancerade teknikens uträkningar. Dessa datacenter …
Skriande resursbrist kan sätta stopp för Nvidia
Chiptillverkaren Nvidia växer så det knakar när efterfrågan på företagets produkter inte ser ut att avta. Men tillväxten kan komma att hämmas av brist på energi. Nvidia presterade bättre än väntat när de presenterade sin senaste kvartalsrapport. Analytikerna förväntade sig en halvledarförsäljning på 46 miljarder dollar där bolaget presterade 47 miljarder. Under kvartalet sålde Nvidia …
Google bantar – tar bort var tredje mellanchef
En tredjedel av alla mellanchefspositioner har försvunnit från Google under det senaste året. Enligt ledningen är detta bara början. Det talas om ett ”krig mot mellanchefer” i den amerikanska techsektorn. Allt fler företag tittar intensivt på hur de kan kapa kostnader bland mindre seniora ledare. Nu kommer en siffra som visar svart på vitt hur …
Bättre än väntat för Nvidia – "AI-hajpen består"
Chiptillverkaren Nvidia, världens största företag sett till börsvärde, redovisar en delårsrapport som överträffar marknadens prognoser. Bolagets omsättning för årets andra kvartal uppgick till 46,7 miljarder dollar, motsvarade 445,4 miljarder kronor. Analytikernas snittprognos låg på 46,1 miljarder dollar, rapporterar CNBC. Vinsten per aktie landade på 1,05 dollar, att jämföra med snittprognosen 1,01. Marknadens högt uppskruvade förväntningar …
Kinas plan: Slå ut Nvidia med egna chip
USA stoppar Kina från att ta del av de mest avancerade produkterna. Nu storsatsar Kina på sina inhemska tillverkare – men räcker det? Kinas behov av avancerade halvledare ökar kraftigt i och med den snabba AI-utvecklingen. Men Nvidia – världsledande på chiptillverkning – stoppas av den amerikanska regeringen från att leverera de bästa produkterna till …
Måndagen den 1 september förväntas en domstol i Washington D.C att avgöra om Google kan komma att behöva splittras upp.
Rättsfallet som ska avgöras är en uppföljning på ett tidigare fall där Google fälldes för att ha utnyttjat sin monopolliknande ställning för sökmotorer och annonser.
Läs även:
Google bantar – tar bort var tredje mellanchef. Realtid
Om beslut om uppdelning av bolaget beslutas av domaren i fallet är det högst troligast att Googles webbläsare Chrome kan komma att knoppas av som ett separat bolag.
Europeisk glädje vid avknoppning av Google
Googles problem i USA speglar på många sätt den situation bolaget haft i Europa. Just nu pågår ett långdraget anti-trustärende riktat mot Google i EU. För två år sedan föreslog EU-kommisionären Margarethe Vestager att Google skulle kunna behöva brytas.
Den nuvarande amerikanska administrationens hårda toner mot allt som skulle kunna ses som nackdelar för de stora techjättarna har inte gjort det enklare för EU att driva en hård linje mot Google. Därför skulle det vara en vinst för EU om slag riktas mot bolaget på hemmaplan.
”En amerikansk spin-off skulle väcka EU:s glädje”, säger Aurelien Portuese, professor i konkurrensrätt vid George Mason University i Washington till Politico.
Missa inte:
Varning: Google utsatt för cyberattack. News55
En uppdelning i USA skulle då kunna stärka den europeiska positionen för att kunna genomföra liknande uppdelningar inom EU.
Senaste nytt
Problem med försäljning av Chrome
Även om det beslutas att Chrome ska knoppas av betyder det inte att EU kommer agera snabbt mot Google.
För det första så finns det problem med en potentiell försäljning av Chrome där processen kan dra ut på tiden. Det kan ta några år då överklaganden väntas följa.
Läs mer:
Perplexity vill köpa Google Chrome för 329 miljarder. Dagens PS
För det andra så finns det problem med att hitta en köpare av webbläsaren. En så pass stor och använd programvara som Chrome kommer också med en stor prislapp.
Tidigare i augusti la AI-bolaget Perplexity ett bud på Chrome, utifall de skulle behöva säljas vidare, på 34,5 miljarder dollar.
”Perplexitys erbjudande är ett skämt, de borde lägga till ytterligare en nolla i slutet”, säger Christian Kroll, vd på sökmotorn Ecosia till Politico. Enligt honom skulle endast Chrome som ett enskilt bolag vara ”ett av de mest värdefulla företagen på planeten”.
Problemet då blir att de enda köpare som återstår är de andra techgiganterna som Meta eller OpenAI. Då uppstår egentligen samma problem som man försökt att lösa.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Lär dig mer om organizational behaviour management under detta kostnadsfria event. Delta aktivt, få verktyg som fungerar och bli den ledare din organisation behöver.