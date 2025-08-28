Realtid
Google bantar – tar bort var tredje mellanchef

google
Google-vd:n Sundar Pichai vill på sikt ha en personalstyrka med så få chefer som möjligt. (Foto: Jeff Chiu/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

En tredjedel av alla mellanchefspositioner har försvunnit från Google under det senaste året. Enligt ledningen är detta bara början.

Det talas om ett ”krig mot mellanchefer” i den amerikanska techsektorn. Allt fler företag tittar intensivt på hur de kan kapa kostnader bland mindre seniora ledare.

Nu kommer en siffra som visar svart på vitt hur Google har agerat i frågan.

Enligt en högt uppsatt person på företaget ska 35 procent av alla mellanchefer ha fått lämna eller omplacerats under det senaste året, skriver CNBC.

Har dragit ned rejält

Minskningen gäller framför allt chefer som tidigare hade hand om färre än tre medarbetare. En del av dem har stannat kvar i företaget, men återgått till roller som individuella specialister.

Strategin ses som ett sätt att minska andelen ledarskapsroller i relation till den totala personalstyrkan.

Flera andra techjättar, som Apple, har gått i liknande tankar som Google. (Foto: Matthias Schrader/AP/TT).
Satsningen på att slimma organisationen kommer efter flera större neddragningar. Under 2023 förlorade cirka sex procent av Googles anställda sina jobb.

Sedan dess har bolaget fortsatt att skära ned inom olika divisioner, samtidigt som rekryteringstakten minskat.

Vill ha färre chefer

Fokus ligger på att utnyttja befintliga resurser bättre och hålla tillbaka kostnader.

”När vi tittar på hela vår ledningsgrupp, det vill säga chefer, styrelseledamöter och vicepresidenter, vill vi att de ska utgöra en mindre andel av vår totala arbetsstyrka över tid”, säger Brian Welle, som själv är VP på Google.

Utöver minskningen av chefer har Google erbjudit avgångsvederlag i tio olika produktområden, däribland sök, marknadsföring, hårdvara och HR.

Erbjuder avgångsvederlag

Mellan tre och fem procent av personalen i de berörda teamen har accepterat erbjudandet. Företaget beskriver utfallet som framgångsrikt och planerar att fortsätta med modellen.

En del av förklaringen till att anställda valt att lämna uppges vara behovet av en paus från arbetslivet, bland annat för att ta hand om familjemedlemmar eller för att byta bana.

Ledningen menar att programmet gett medarbetarna större inflytande jämfört med traditionella uppsägningar.

Kommer inte utöka förmånerna

Samtidigt har frågan om arbetsvillkor diskuterats internt. Vissa medarbetare har föreslagit att Google ska införa liknande regler som Meta, där anställda kan ta sabbatsperioder, skriver Business Insider.

Google har dock markerat att man inte planerar att införa betalda sabbatsmånader, och framhåller att företagets befintliga förmåner, som semester och olika typer av ledighet, är tillräckliga i jämförelse med konkurrenterna.

Johannes Stenlund
