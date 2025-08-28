Google bantar – tar bort var tredje mellanchef

Det talas om ett ”krig mot mellanchefer” i den amerikanska techsektorn. Allt fler företag tittar intensivt på hur de kan kapa kostnader bland mindre seniora ledare.

Nu kommer en siffra som visar svart på vitt hur Google har agerat i frågan.

Enligt en högt uppsatt person på företaget ska 35 procent av alla mellanchefer ha fått lämna eller omplacerats under det senaste året, skriver CNBC.

Har dragit ned rejält

Minskningen gäller framför allt chefer som tidigare hade hand om färre än tre medarbetare. En del av dem har stannat kvar i företaget, men återgått till roller som individuella specialister.

Strategin ses som ett sätt att minska andelen ledarskapsroller i relation till den totala personalstyrkan.

Flera andra techjättar, som Apple, har gått i liknande tankar som Google. (Foto: Matthias Schrader/AP/TT).

Satsningen på att slimma organisationen kommer efter flera större neddragningar. Under 2023 förlorade cirka sex procent av Googles anställda sina jobb.

Sedan dess har bolaget fortsatt att skära ned inom olika divisioner, samtidigt som rekryteringstakten minskat.

