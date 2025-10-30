Fuglesangs AI kraschlandar

Med astronauten Christer Fuglesang som delägare och dragplåster sökte rymdexperten Cecilia Hertz fyra miljoner kronor för att bygga upp en AI-tjänst som skulle matcha storbolagens utmaningar med lösningar från rymdtekniken. Men efter tre år av hårt arbete har satsningen nu lagts ned, skriver Dagens industri.

International Space Asset Acceleration Company, eller Isaac, grundades 2022 av rymddesignern Cecilia Hertz och entreprenören Mattias Hansson.

Christer Fuglesang, som 2006 blev den förste svensken i rymden, blev delägare med knappt fyra procent av aktierna och fungerade som rådgivare och dragplåster vid bolagets evenemang.

Rymdteknik skulle hjälpa bolagen

Visionen var att skapa en prenumerationsbaserad AI-tjänst där storbolag skulle kunna lösa sina utmaningar med hjälp av rymdteknik.

”Jag vill att det ska bli som ChatGPT. Man ställer en fråga om en utmaning och får en rad konkreta förslag på lösningar”, sa Christer Fuglesang till Dagens Industri i maj 2024.

Tjänsten skulle ge näringslivet tillgång till annars svåråtkomlig kunskap från rymdsektorn. Cecilia Hertz berättade för Dagens Industri att de ville ”öppna upp rymddatabaser med låst information, exempelvis materialdatabasen inom ESA och olika databaser inom NASA”.

Christer Fuglesang lyfte fram historiska exempel på hur rymdteknik kommit till civil användning, som när NASA-material använts för att utveckla Tempurmadrasser och Gore-Texkläder.