Den svenska astronauten Christer Fuglesang skulle vara ansiktet utåt för en ny AI. Men den har nu lagts ned efter svårigheter att få in kapital.
Fuglesangs AI kraschlandar
Mest läst i kategorin
Finland skärper 5G-regler – stänger ute Huawei
Finland planerar att strama åt sin kontroll av vilka som får leverera utrustning till landets 5G-nät, i linje med påtryckningar från EU för att stärka säkerheten i gemenskapens mobilnät. Kinesiska Huawei Technologies och ZTE stängdes ute från upphandlingen av nya 5G-nät i Finland 2021 med hänvisning till rikets säkerhet. Nu vill finländska myndigheter ta ett …
Rekordresultat – ändå rasar Meta på börsen
Meta Platforms fortsätter att växa kraftigt. Men AI-offensiven som ska säkra framtiden gör investerare allt mer nervösa. Det stod klart när bolaget presenterade sin rapport för tredje kvartalet. Intäkterna steg med 26 procent till över 50 miljarder dollar, och Meta levererade ett rörelseresultat på 20,5 miljarder dollar, nästan 6 procent över analytikernas förväntningar, rapporterar Wall …
Hota ChatGPT – få överraskande resultat
Penn State-forskare har mätt det som hela AI-branschen helst tiger om. Siffror visar att Googles medgrundare Sergey Brin haft rätt. I en nyligen publicerad studie testade forskare på Penn State University 250 prompter på ChatGPT 4o. När de skrev ”Din stackare, vet du ens hur man löser det här?” gav modellen rätt svar 84,8 procent …
Hemliga sajten avslöjad: Här säljs ditt bankkort
På dolda marknadsplatser online säljs stulna svenska betalkort för ett pris som överstiger det globala genomsnittet. En ny undersökning från NordVPN avslöjar att Sverige är ett av de mest eftertraktade länderna i Europa när det kommer till digitalt stulna kortuppgifter, och priserna fortsätter att stiga i snabb takt. Svenska kortuppgifter eftertraktade i europa Ett stulet …
AI gör torsdag till nya fredag – han vill äga din fritid
AI frigör tid. Frågan är bara vad vi ska göra med den. Hollywoodagenten Ari Emanuel, verklighetens Ari Gold från Entourage, har svaret: gå på teater, kolla serier och spendera mer pengar på upplevelser. Nu satsar han miljarder på att tjäna pengar på den nya fyradagarsveckan. AI tar jobbet – och ger oss långhelg Femdagarsveckan har …
Med astronauten Christer Fuglesang som delägare och dragplåster sökte rymdexperten Cecilia Hertz fyra miljoner kronor för att bygga upp en AI-tjänst som skulle matcha storbolagens utmaningar med lösningar från rymdtekniken. Men efter tre år av hårt arbete har satsningen nu lagts ned, skriver Dagens industri.
International Space Asset Acceleration Company, eller Isaac, grundades 2022 av rymddesignern Cecilia Hertz och entreprenören Mattias Hansson.
Christer Fuglesang, som 2006 blev den förste svensken i rymden, blev delägare med knappt fyra procent av aktierna och fungerade som rådgivare och dragplåster vid bolagets evenemang.
Christer Fuglesang testkör en 104-åring
En 104-årig T-Ford har fått nytt liv och ska nu få visa upp sig på bästa sätt – genom att bjuda ingen mindre än Christer Fuglesang på en åktur. Tekniska
Rymdteknik skulle hjälpa bolagen
Visionen var att skapa en prenumerationsbaserad AI-tjänst där storbolag skulle kunna lösa sina utmaningar med hjälp av rymdteknik.
”Jag vill att det ska bli som ChatGPT. Man ställer en fråga om en utmaning och får en rad konkreta förslag på lösningar”, sa Christer Fuglesang till Dagens Industri i maj 2024.
Läs även:
Bekräftat: AI tar människornas jobb – börjar med mellancheferna. Dagens PS
Tjänsten skulle ge näringslivet tillgång till annars svåråtkomlig kunskap från rymdsektorn. Cecilia Hertz berättade för Dagens Industri att de ville ”öppna upp rymddatabaser med låst information, exempelvis materialdatabasen inom ESA och olika databaser inom NASA”.
Christer Fuglesang lyfte fram historiska exempel på hur rymdteknik kommit till civil användning, som när NASA-material använts för att utveckla Tempurmadrasser och Gore-Texkläder.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Koenigsegg som kund
Bolaget lyckades attrahera kunder som Koenigsegg och Jernhusen, enligt Breakit. Men trots detta kunde man aldrig ta in de 4 miljoner kronor som behövdes för att bygga ut tjänsten.
”Det såg länge lovande ut. Jag och vd Mattias Hansson träffade ett par hundra investerare och en av dem lovade per mejl att satsa 1,5 miljoner kronor. Men de backade ur, vilket skadade processen”, säger Cecilia Hertz till Di.
Missa inte:
Koenigsegg stäms på miljoner efter uppsägning av chef. Dagens PS
I slutet av 2024 beslutade delägarna att göra en ”kontrollerad nedstängning” av Isaac. Organisationsnumret har sålts vidare till ett annat bolag.
Under det senaste verksamhetsåret omsatte bolaget 280.000 kronor och gjorde en förlust på 173.000 kronor, skriver Breakit.
Idén håller fortfarande
Cecilia Hertz menar att affärsidén fortfarande håller.
”Jag tror vi var fyra till fem år för tidiga med affärsidén. Så är det ofta för mig, att jag är för tidig med mina satsningar. Sverige, svenska investerare var inte redo för den här satsningen”, säger hon till Di
Läs även:
AI: Fiende i medierna – men frälsare i reklambranschen. Realtid
”Det var en stor sorg att lägga ned efter tre års hårt arbete, privata investeringar och mestadels arbete utan lön”, tillägger hon.
I dag arbetar Cecilia Hertz som konsult och föreläsare och driver även det ideella projektet ”Space for wildlife” för att stoppa tjuvjakt i Afrika.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.