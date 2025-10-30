Realtid
Fuglesangs AI kraschlandar

Christer Fuglesang gick in i AI-satsningen Isaac som nu lägger ner. (Foto: Christine Olsson/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Den svenska astronauten Christer Fuglesang skulle vara ansiktet utåt för en ny AI. Men den har nu lagts ned efter svårigheter att få in kapital.

Med astronauten Christer Fuglesang som delägare och dragplåster sökte rymdexperten Cecilia Hertz fyra miljoner kronor för att bygga upp en AI-tjänst som skulle matcha storbolagens utmaningar med lösningar från rymdtekniken. Men efter tre år av hårt arbete har satsningen nu lagts ned, skriver Dagens industri.

International Space Asset Acceleration Company, eller Isaac, grundades 2022 av rymddesignern Cecilia Hertz och entreprenören Mattias Hansson.

Christer Fuglesang, som 2006 blev den förste svensken i rymden, blev delägare med knappt fyra procent av aktierna och fungerade som rådgivare och dragplåster vid bolagets evenemang.

Rymdteknik skulle hjälpa bolagen

Visionen var att skapa en prenumerationsbaserad AI-tjänst där storbolag skulle kunna lösa sina utmaningar med hjälp av rymdteknik.

”Jag vill att det ska bli som ChatGPT. Man ställer en fråga om en utmaning och får en rad konkreta förslag på lösningar”, sa Christer Fuglesang till Dagens Industri i maj 2024.

Tjänsten skulle ge näringslivet tillgång till annars svåråtkomlig kunskap från rymdsektorn. Cecilia Hertz berättade för Dagens Industri att de ville ”öppna upp rymddatabaser med låst information, exempelvis materialdatabasen inom ESA och olika databaser inom NASA”.

Christer Fuglesang lyfte fram historiska exempel på hur rymdteknik kommit till civil användning, som när NASA-material använts för att utveckla Tempurmadrasser och Gore-Texkläder.

Koenigsegg som kund

Bolaget lyckades attrahera kunder som Koenigsegg och Jernhusen, enligt Breakit. Men trots detta kunde man aldrig ta in de 4 miljoner kronor som behövdes för att bygga ut tjänsten.

”Det såg länge lovande ut. Jag och vd Mattias Hansson träffade ett par hundra investerare och en av dem lovade per mejl att satsa 1,5 miljoner kronor. Men de backade ur, vilket skadade processen”, säger Cecilia Hertz till Di.

I slutet av 2024 beslutade delägarna att göra en ”kontrollerad nedstängning” av Isaac. Organisationsnumret har sålts vidare till ett annat bolag.

Under det senaste verksamhetsåret omsatte bolaget 280.000 kronor och gjorde en förlust på 173.000 kronor, skriver Breakit.

Idén håller fortfarande

Cecilia Hertz menar att affärsidén fortfarande håller.

”Jag tror vi var fyra till fem år för tidiga med affärsidén. Så är det ofta för mig, att jag är för tidig med mina satsningar. Sverige, svenska investerare var inte redo för den här satsningen”, säger hon till Di

”Det var en stor sorg att lägga ned efter tre års hårt arbete, privata investeringar och mestadels arbete utan lön”, tillägger hon.

I dag arbetar Cecilia Hertz som konsult och föreläsare och driver även det ideella projektet ”Space for wildlife” för att stoppa tjuvjakt i Afrika.

AIChrister Fuglesangrymden
