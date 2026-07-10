AI skulle spara pengar – nu exploderar kostnaderna

KPMG, ett av världens största revisions- och rådgivningsföretag, har frågat över 2 000 chefer i 16 länder om hur AI påverkar deras verksamheter.



En majoritet berättar att de infört tekniken snabbt, ofta för att effektivisera arbetet eller testa nya arbetssätt. Men de flesta saknar rutiner för att följa hur medarbetarna använder AI i praktiken.



När användningen ökar utan uppföljning stiger kostnaderna – och många chefer säger att notan blivit betydligt högre än de räknat med.

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AI ersätter inte personal

En central slutsats i KPMG:s survey är, enligt Futurism, att företagen överskattat hur mycket AI skulle sänka kostnaderna. Många chefer trodde att tekniken skulle ersätta delar av personalen.



I stället har AI blivit ett komplement i vardagen, samtidigt som företagen fortfarande behöver samma bemanning som tidigare.

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Cheferna saknar överblick över användningen

I undersökningen uppger 29 procent av cheferna att de inte vet var de växande AI‑kostnaderna kommer ifrån. En tredjedel säger att deras egen okunskap om AI‑ekonomi är ett hinder för att använda tekniken effektivt.

Flera beskriver hur medarbetare använder AI i allt från textproduktion och analys till interna arbetsflöden – men att ingen följer hur mycket eller på vilket sätt tekniken används.

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Företagen letar efter kontroll

KPMG konstaterar att många företag nu försöker införa grundläggande styrning: att samla användningen på färre verktyg, att följa volymer och att sätta tydliga riktlinjer för hur AI får användas.



Cheferna ser kontrollen som avgörande för att undvika att kostnaderna fortsätter att överraska.

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