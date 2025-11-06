Nästan hälften av svenska företagen har lanserat över 100 AI-projekt. Bara 7 procent har lyckats implementera brett. Samtidigt rapporterar två av tre företag elva procentenheter högre bruttomarginal från tekniken.
Företag höjer marginalen – med AI de inte förstår
När ekonomichefer räknar på sina AI-satsningar ser siffrorna bra ut.
67 procent av företagen globalt, och 65 procent i Sverige, rapporterar att AI ökat deras bruttomarginal med i genomsnitt elva procentenheter. Det visar en undersökning från Oxford Economics och ServiceNow som omfattar nära 4 500 chefer i 16 länder, varav 255 från Sverige.
Men bakom de positiva siffrorna döljer sig en motsättning.
Sveriges AI-mognad har samtidigt sjunkit från 43 till 34 på en indexskala där 100 är högsta nivå, jämfört med motsvarande undersökning ett år tidigare. Utvecklingen är i linje med hur det genomsnittliga resultatet för Europa och Mellanöstern ser ut.
Bara 22 procent förstår tekniken
Det mest extrema exemplet på gapet mellan användning och förståelse handlar om så kallad agentisk AI, det vill säga AI som kan agera självständigt.
58 procent av de tidiga användarna i Europa och Mellanöstern har sett förbättrade bruttomarginaler från denna teknik. Ungefär lika stor andel har märkt ökad effektivitet och produktivitet, 59 procent, samt bättre kund- eller användarupplevelser, 60 procent.
Men bara 22 procent av organisationerna uppger att de är mycket bekanta med begreppet agentisk AI.
”Utvecklingen går snabbare”
Trots det planerar 42 procent att implementera tekniken inom det kommande året.
”Det visar snarare att utvecklingen går snabbare än begreppen”, säger Marielle Lindgren, Group Vice President för EMEA North på ServiceNow, till Realtid.
Hon förklarar att många företag redan använder AI-funktioner som agerar självständigt, till exempel automatiserade kundtjänstflöden, IT-incidenthantering eller inköpssystem – utan att de nödvändigtvis kallar det för agentisk AI.
Hundratals projekt – få lyckas skala
Nästan hälften av svenska företagen, 47 procent, har lanserat över 100 AI-användningsfall det senaste året.
Ändå uppger bara 7 procent att de implementerat AI brett i verksamheten, vilket är det mest avancerade stadiet som identifierades i undersökningen.
”Många organisationer har testat AI i enskilda projekt, men saknar ännu den gemensamma datagrunden, styrningen och kompetensen för att skala upp”, säger Lindgren till Realtid.
Problemet handlar främst om brist på infrastruktur och förändringsledning, snarare än brist på idéer, menar hon.
Kraven ökar snabbare än företagen hinner med
Förklaringen till att mognaden sjunker trots goda resultat ligger i teknikens utvecklingstakt.
Kraven för att räknas som mogen ökar snabbt i och med att tekniken utvecklas så fort, vilket är anledningen till att mognaden har sjunkit, enligt Lindgren.
”Vi befinner oss i en period av så snabb förändring att tekniken i många fall utvecklas snabbare än företagens interna förmåga att anpassa sig”, säger Lindgren i ett pressmeddelande.
De företag som fortsätter investera i kompetens, styrning och dataintegration får ett försprång som blir svårt att ta igen, även om många fortfarande experimenterar.
Fragmenterad data och bristande ledning
De vanligaste hindren för företag som försöker ta steget från pilot till produktion är fragmenterad data och bristande förändringsledning.
När det gäller styrning är det också vanligt med avsaknad av tydliga principer för etik, säkerhet och ansvar, enligt Lindgren.
Hon menar att framgång handlar om att experimentera inom en skalbar struktur, där lyckade test snabbt kan användas i hela verksamheten. En del företag tycks fastna i pilotprojekt utan att ta nästa steg.
Smartare beslut ökar intäkter
Ökningen i bruttomarginal kommer främst från ökad produktivitet, högre kundnöjdhet och bättre beslutsunderlag, enligt Lindgren.
AI minskar kostnader genom automatisering och ökar intäkter genom smartare beslut och bättre kundupplevelser.
Genom att frigöra tid från manuella processer får medarbetare större möjlighet att fokusera på värdeskapande uppgifter.
Olika typer av AI
Företagsledare uppger att de främst använder sig av analytisk AI (som prognoser och datadrivna rekommendationer), generativ AI (som skapande av text och innehåll), samt agentisk AI för självständigt uppgiftsutförande.
Analytisk AI ger störst effekt i dag eftersom den är mest etablerad och är djupt integrerad i verksamhetsprocesser som planering, logistik och kundanalys.
Men agentisk AI växer snabbast och visar störst potential framåt, enligt Lindgren.
”För att behålla sin konkurrenskraft räcker det inte längre bara att experimentera med AI. Företag måste fokusera på att skala upp sina AI-initiativ, med fokus på stark datagrund och robust styrning”, säger hon.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
