Experterna varnar: Byt inte bara lösenord – gör det här med routern

Varningen gäller framför allt fjärråtkomst, en funktion som låter användaren styra sin router utifrån.

Bekvämligheten är samtidigt problemet. Kriminella kan systematiskt söka efter routrar där fjärråtkomst är aktiverad och, om de knäcker lösenordet eller utnyttjar en säkerhetslucka, komma åt hela hemnätverket, rapporterar CHIP.

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Rådet uppmärksammas även i Sverige.

Även här gäller principen bakom BSI:s rekommendation, att stänga av funktioner man inte aktivt använder, oavsett tillverkare, även om många svenska hushåll får sin router från bredbandsleverantören.

Fler inställningar att se över

Fjärråtkomst är inte den enda funktionen värd att granska. BSI rekommenderar också att man byter routerns standardnamn (SSID) så att det inte avslöjar märke och modell, aktiverar WPA2- eller WPA3-kryptering och stänger av WPS-funktionen om den inte används dagligen.

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ANNONS

Liknande råd ger Internetstiftelsen, som i sin guide uppmanar användare att slå av fjärråtkomst, UPnP och WPS. UPnP beskrivs där som en funktion som underlättar för nätverksprylar att ansluta till varandra, men som visat sig innehålla säkerhetsluckor.

Att WPS är en säkerhetsrisk bekräftas av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Standarden gör det enklare att ansluta enheter utan lösenord, men bör enligt myndigheten stängas av eftersom den tillåter nya enheter att ansluta utan autentisering.