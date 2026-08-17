Kryptobörs lämnade ut data: 700 dollar till Ukraina blev bevis i ryskt terroråtal

Användes i åtal

Uppgifterna, som inkluderade transaktioner till de ukrainska organisationerna, användes sedan som en del av bevisningen. ”En preliminär sammanställning av fallet som skickats till åklagarmyndigheten citerar transaktionerna som grund för anklagelserna om finansiering av terrorism”.

Det är inte första gången Binance pekas ut i sammanhanget. Redan 2022 rapporterade Reuters att bolagets dåvarande chef för Östeuropa och Ryssland, Gleb Kostarev, gått med på att dela kunddata med den ryska finansunderrättelsemyndigheten Rosfinmonitoring.

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Gåvor till Navalny

Den gången handlade det om kryptodonationer till den senare avlidna oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs nätverk.

Ett närliggande fall med andra ord. Men Binance förnekade vid tillfället uppgifterna.

Brott mot GDPR

Juridiskt är det centrala i det nya fallet om Binance kan ha brutit mot EU:s dataskyddsförordning GDPR. Belenkiy har bulgariskt uppehållstillstånd. Om han var registrerad som EU-kund hos Binance kan hans uppgifter ha omfattats av regelverket.

”Binance var inte skyldigt att lämna ut uppgifterna, eftersom bolaget lämnat Ryssland. Och kan i själva verket ha haft en skyldighet att inte göra det enligt EU:s dataskyddslagstiftning”, säger Mike Bystrov, grundare av juristbyrån Stellar Consulting som rådger inom kryptoreglering, till Reuters.

Flera åtal i Ryssland

Binance har avböjt att kommentera det specifika fallet: ”Binance kommenterar inte specifika, konfidentiella myndighetsförfrågningar eller enskilda ärenden”, enligt bolaget.

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Reuters uppger också att flera dussin ryssar de senaste åren åtalats och dömts efter att ha donerat till ändamål som staten senare klassat som extremistiska eller terroristiska, utan att kunna fastställa den exakta omfattningen.

Kryptobörser i gråzon

Fallet Belenkiy sätter fingret på en bredare sårbarhet inom kryptobranschen. Till skillnad från traditionella banker, som i decennier byggt upp regelverk för när och hur kunduppgifter får lämnas ut till myndigheter, är globala kryptobörser fortfarande relativt nya i det spelet. Och verkar samtidigt i dussintals jurisdiktioner med sinsemellan mycket olika lagstiftning och rättssäkerhet.

Det skapar en gråzon där en börs kan följa lagen i ett land, samtidigt som resultatet blir en direkt säkerhetsrisk för en enskild användare i ett annat. Så länge blockkedjans transaktioner i grunden är spårbara, och börserna sitter på nycklarna som kopplar en plånboksadress till ett namn, ett pass och en adress, kommer den frågan att återkomma. Oavsett vilket land det handlar om.