Antikvariat i Storbritannien och Irland rapporterar om en våg av udda massbeställningar från okända köpare. Böckerna spänner över alla ämnen utan tydligt tema. något som fått branschen att misstänka att AI-bolag ligger bakom, i jakt på träningsdata till sina språkmodeller.
AI-bolag misstänks köpa upp gamla böcker: för att strimla dem efteråt
Antikvariat i Storbritannien och Irland har de senaste månaderna sett en tydlig ökning av stora, ospecificerade bokbeställningar.
Beställningarna kommer från köpare i USA, Kanada, centrala Europa samt Storbritannien. Och liknande mönster har rapporterats av antikvariat i USA, Australien och övriga Europa.
Inget mönster i beställningarna
Det udda är inte volymen i sig, utan innehållet. Stuart Manley, som driver Barter Books i Alnwick i norra England, säger att beställningarna, som började komma in för tre månader sedan, inte följer det vanliga mönstret där böcker grupperas efter tema som sport eller motor.
Tomás Kenny på den irländska bokhandeln Kennys i Galway fick i maj en beställning på 5 000 böcker som han beskriver som ”bananas”. Allt från lokalhistoria till guider om irländska sparkonton, helt utan röd tråd, enligt Irish Times.
AI-företag misstänks ligga bakom
Varför sker det? Ingen AI-jätte har bekräftat att man ligger bakom just dessa beställningar. Men mönstret är känt sedan tidigare: Washington Post avslöjade i år att Anthropic, bolaget bakom Claude, spenderat tiotals miljoner dollar på att köpa in böcker och skära loss ryggarna för att skanna innehållet innan böckerna skickades till återvinning.
Anthropic svarade då att Claude tränas på en blandning av offentligt webbdata, kommersiellt inköpta dataset och egengenererad data, och att ”ingen av våra datainköpsprogram köper och förstör sällsynta böcker eller antikvariska verk”.
Vad händer efteråt?
Stämmer det att böckerna förstörs? Enligt uppgifter till irländska RTÉ tros böckerna samlas in vid uppsamlingsplatser i Europa och sedan skeppas till USA, där mer tillåtande ”fair use”-regler gör det lagligt att skära loss ryggen och skanna innehållet.
Därefter förstörs de fysiska böckerna.
Utarmat kulturarv?
Men betyder det att vår gemensamma kulturskatt utarmas?
Tyska bokhandlarförbundets talesperson Thomas Koch säger att skanning av böcker, oavsett syfte, enligt tysk lag inte är tillåten och utgör ett tydligt upphovsrättsbrott. Han kallar det ”ytterst oroande” att detta nu även drabbar antikvariska böcker.
En handling som inte kan göras ogjord
Att en bok skärs sönder och skannas är inte bara en teknisk detalj i ett AI-bolags datainsamling. Det betyder också att just den boken aldrig mer kan läsas, ärvas eller upptäckas av en ny läsare på en dammig hylla igen.
Även om innehållet finns kvar digitalt, försvinner själva föremålet. Om böckerna istället sålts vidare, skänkts till bibliotek eller låtits cirkulera på nytt hade både kulturarvet och den enskilda läsaren kommit bättre ut av det. Någon annanstans, hade samma bok kanske blivit någons favorit.