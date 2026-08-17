Flera branschprofiler har pekat ut 1 miljon dollar per bitcoin som ett rimligt mål till 2030. Men enligt Markus Thielen, forskningschef på 10x Research, håller inte matematiken. Kapitalflödet som skulle krävas saknar historiskt motstycke.
1 miljon dollar per bitcoin till 2030? "Skulle kräva 15 biljoner dollar i nytt kapital"
Prognosen om en bitcoin värd 1 miljon dollar till 2030 håller inte för en närmare granskning, enligt Markus Thielen, grundare och forskningschef på analysfirman 10x Research.
”Det är matematiskt omöjligt”, säger Thielen i en intervju i Cointelegraphs podcast Trade Secrets.
Vilket kapital krävs?
Hans resonemang utgår från hur mycket kapital som historiskt krävts för att driva upp bitcoins värde. ”Vi har sett 1 biljon dollar i inflöden för att ta upp marknadsvärdet till ungefär 1 biljon dollar. Till 1 miljon dollar är det 15 gånger, tror jag, härifrån”, säger Thielen.
Vid tidpunkten för intervjun handlades bitcoin strax under 64 000 dollar, med ett totalt marknadsvärde på omkring 1,28 biljoner dollar.
15 biljoner dollar behövs
Ett pris på 1 miljon dollar per mynt skulle innebära ett totalt marknadsvärde på omkring 19,7–20 biljoner dollar, givet de cirka 19,7 miljoner bitcoin som finns i cirkulation. Enligt Thielens beräkning skulle det krävas ytterligare cirka 15 biljoner dollar i nya kapitalinflöden under de kommande fyra åren.
Det motsvarar ungefär 25 procent av det samlade värdet på den amerikanska aktiemarknaden. Så stora kapitalöverföringar saknar motstycke i bitcoins historia, konstaterar han.
Dämpa köptrycket på bitcoin
Thielen pekar också på ett psykologiskt hinder: många privatsparare vill äga en hel bitcoin snarare än bråkdelar av en, vilket kan dämpa köptrycket i takt med att priset per mynt stiger.
Han jämför med en återgång till 100 000 dollar, som han själv menar redan skulle vara en stor bedrift. En miljon dollar skulle sannolikt kräva ”en större kredithändelse, en implosion av allting”.
Optimistiska branschprofiler
Bedömningen står i kontrast till betydligt mer optimistiska prognoser från branschprofiler som Coinbase-vd:n Brian Armstrong, tidigare Twitter-chefen Jack Dorsey och Ark Invest-grundaren Cathie Wood, som samtliga har lyft fram 1 miljon dollar som ett realistiskt mål till decennieskiftet.
Thielen menar att sådana runda, extrema tal ofta används medvetet för att generera medieuppmärksamhet.