1 miljon dollar per bitcoin till 2030? "Skulle kräva 15 biljoner dollar i nytt kapital"

Prognosen om en bitcoin värd 1 miljon dollar till 2030 håller inte för en närmare granskning, enligt Markus Thielen, grundare och forskningschef på analysfirman 10x Research.

”Det är matematiskt omöjligt”, säger Thielen i en intervju i Cointelegraphs podcast Trade Secrets.

Vilket kapital krävs?

Hans resonemang utgår från hur mycket kapital som historiskt krävts för att driva upp bitcoins värde. ”Vi har sett 1 biljon dollar i inflöden för att ta upp marknadsvärdet till ungefär 1 biljon dollar. Till 1 miljon dollar är det 15 gånger, tror jag, härifrån”, säger Thielen.

Vid tidpunkten för intervjun handlades bitcoin strax under 64 000 dollar, med ett totalt marknadsvärde på omkring 1,28 biljoner dollar.