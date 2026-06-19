Bakom Trump-administrationens dramatiska ingripande mot AI-bolaget Anthropic ligger ett telefonsamtal, en månadslång konflikt med Pentagon och växande misstro inom amerikansk underrättelsetjänst.
Ett telefonsamtal från största investeraren utlöste Anthropics kris
Den utlösande faktorn var Amazon, en av Anthropics största investerare med minst 13 miljarder dollar insatta sedan 2023, det skriver Fortune som analyserat händelseförloppet.
När Amazons vd Andy Jassy råkade ha ett inbokat samtal med Vita huset den 11 juni tog han upp en sårbarhet som hans forskare hittat i modellen Fable 5.
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Tjänstemännen uppmanade honom att kontakta finansminister Scott Bessent direkt. Enligt en Amazon-ingenjör skämtar nu anställda om att bolaget ”tjallade” på Anthropic.
Började redan tidigare
Men konflikten började långt tidigare. Enligt Fortune hade en konflikt om Anthropics Pentagon-kontrakt redan fördjupat i Trumps teknikpolitiska krets.
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När parterna inte kom överens, Anthropic ville förbjuda att modellerna användes för autonoma vapen och massövervakning, stämplade administrationen bolaget som en ”leverantörskedjerisk”, en beteckning som aldrig tidigare använts om ett amerikanskt företag.
Riskkapitalisten David Sacks, rådgivare åt administrationen, har tidigare anklagat Anthropic för en ”sofistikerad strategi för regleringskapning byggd på skrämselpropaganda”.
Lista på företag skapade problem
Förtroendet skadades ytterligare av Anthropics Glasswing-program.
Enligt Washington Post lämnade bolaget en godkänd lista på 111 betrodda organisationer till regeringen, men utökade den sedan med ett femtiotal till, däribland ett sydkoreanskt telekombolag som administrationen misstänkte hade kopplingar till Kina.
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Andra uppgifter pekar ut SK Telecom, som dock förnekar all Kina-anknytning. Enligt Washington Post drev NSA på för nödexportkontroller redan innan Fable lanserades.
Konflikten syntes på G7-mötet i Évian-les-Bains, där Amodei satt mittemot Trump, som i sin tur hade rivalen Sam Altman från OpenAI vid sin sida.
Amodei varnade enligt Fortune ledarna att ”motstå frestelsen att splittras” i AI-regleringen.
Parterna förhandlar nu om en lösning.