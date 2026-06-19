Ett telefonsamtal från största investeraren utlöste Anthropics kris

Den utlösande faktorn var Amazon, en av Anthropics största investerare med minst 13 miljarder dollar insatta sedan 2023, det skriver Fortune som analyserat händelseförloppet.

När Amazons vd Andy Jassy råkade ha ett inbokat samtal med Vita huset den 11 juni tog han upp en sårbarhet som hans forskare hittat i modellen Fable 5.

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Tjänstemännen uppmanade honom att kontakta finansminister Scott Bessent direkt. Enligt en Amazon-ingenjör skämtar nu anställda om att bolaget ”tjallade” på Anthropic.

Började redan tidigare

Men konflikten började långt tidigare. Enligt Fortune hade en konflikt om Anthropics Pentagon-kontrakt redan fördjupat i Trumps teknikpolitiska krets.

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När parterna inte kom överens, Anthropic ville förbjuda att modellerna användes för autonoma vapen och massövervakning, stämplade administrationen bolaget som en ”leverantörskedjerisk”, en beteckning som aldrig tidigare använts om ett amerikanskt företag.

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Riskkapitalisten David Sacks, rådgivare åt administrationen, har tidigare anklagat Anthropic för en ”sofistikerad strategi för regleringskapning byggd på skrämselpropaganda”.