Oron för inflation ökar i USA och det finns Fed-ledamöter som vill höja styrräntan. Nu ser höjningen ut att komma i december istället.
Oenig Fed lämnar räntan oförändrad – två ledamöter ville höja
USA:s centralbank Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad i intervallet 3,75–4 procent.
Men det var inte alla ledamöter som höll med om det.
Två av dem ville se en höjning med 0,25 procentenheter för att motverka ett fortsatt inflationstryck.
Tror på räntehöjning nästa gång
Beskedet var väntat på finansmarknaden, men oenigheten inom centralbanken visar att oron för stigande priser växer, skriver Wall Street Journal.
Ledamöterna Lisa Cook och Beth Hammack röstade för en höjning, bland annat mot bakgrund av stigande energikostnader och den omfattande investeringsvågen inom artificiell intelligens.
I sitt räntebesked signalerade Fed att ytterligare information om ekonomin behövs för att avgöra den fortsatta penningpolitiken.
Marknaden räknar i stor utsträckning med att centralbanken höjer räntan igen vid nästa möte i december.
I september hade en majoritet av ledamöterna räknat med minst ytterligare en höjning under året.
Inför onsdagens möte hade dock flera högt uppsatta företrädare betonat att det inte fanns någon brådska att strama åt penningpolitiken ytterligare.
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Över inflationsmålet
Inflationen har varit högre än Feds mål på två procent i mer än fem år.
Under 2026 väntas centralbanken för andra året i rad misslyckas med att göra framsteg mot målet.
Prisuppgången i september var dessutom starkare än väntat.
Enligt ekonomer kan kärninflationen, som exkluderar de mer volatila priserna på mat och energi, ha stigit med en årstakt på omkring fyra procent under månaden.
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Kan dämpa efterfrågan
Samtidigt bidrar flera faktorer till osäkerheten. Kriget med Iran riskerar att pressa upp energipriserna, medan teknikbolagens investeringar i datacenter, halvledare och elförsörjning driver på efterfrågan.
Investeringarna finansieras i allt större utsträckning med lån.
Högre räntor kan dämpa efterfrågan och begränsa hur mycket kostnadsökningar sprider sig till andra delar av ekonomin.
Däremot kan penningpolitiken inte direkt öka oljeutbudet eller stoppa teknikbolagens investeringar, framhåller experter.
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