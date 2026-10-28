Oenig Fed lämnar räntan oförändrad – två ledamöter ville höja

USA:s centralbank Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad i intervallet 3,75–4 procent.

Men det var inte alla ledamöter som höll med om det.

Två av dem ville se en höjning med 0,25 procentenheter för att motverka ett fortsatt inflationstryck.

Tror på räntehöjning nästa gång

Beskedet var väntat på finansmarknaden, men oenigheten inom centralbanken visar att oron för stigande priser växer, skriver Wall Street Journal.

Ledamöterna Lisa Cook och Beth Hammack röstade för en höjning, bland annat mot bakgrund av stigande energikostnader och den omfattande investeringsvågen inom artificiell intelligens.

I sitt räntebesked signalerade Fed att ytterligare information om ekonomin behövs för att avgöra den fortsatta penningpolitiken.

Marknaden räknar i stor utsträckning med att centralbanken höjer räntan igen vid nästa möte i december.

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I september hade en majoritet av ledamöterna räknat med minst ytterligare en höjning under året.

Inför onsdagens möte hade dock flera högt uppsatta företrädare betonat att det inte fanns någon brådska att strama åt penningpolitiken ytterligare.

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