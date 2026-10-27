Det kommer att bli allt tuffare att vara jordbrukare i Kina, enligt prognoser. Techbolaget XAG hoppas att drönare ska kunna vara en del av lösningen.
Pressen ökar på jordbruket – drönare ska hjälpa bönderna
Det kinesiska jordbruksteknikbolaget XAG vill automatisera jordbruket med självgående drönare som kan sprida bekämpningsmedel och gödsel utan mänskliga piloter.
Bolaget är ingen lilleputt, utan man backas av japanska Softbank. Dessutom är man världens näst största tillverkare av jordbruksdrönare räknat i omsättning, efter kinesiska DJI.
XAG ser nu ser en växande marknad när arbetskraften minskar och klimatförändringarna ökar pressen på jordbruket.
Färre i arbetsför ålder
Företaget har utvecklat system med dockningsstationer som automatiskt kan rengöra, ladda och fylla på drönarna samt planera deras flygrutter, skriver Financial Times.
Enligt Justin Gong, vice vd för XAG, är bristen på arbetskraft och en åldrande befolkning några av de största utmaningarna för kinesiska lantbrukare.
Många har svårt att få tillgång till drönarpiloter som kan utföra besprutningen när den behövs.
Kinas demografiska utveckling förstärker problemet. Enligt FN kan landets befolkning i arbetsför ålder, som nådde en topp på omkring en miljard under 2010-talet, minska med nästan två tredjedelar fram till seklets slut.
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Säljer till många länder
Gong uppskattar att omkring tolv miljoner människor flyttar från landsbygden till städerna varje år.
Han bedömer att Kina kan behöva tre miljoner drönare under de kommande tre åren och upp till tolv miljoner för att täcka all odlingsbar mark.
XAG säljer drönare, fordon och sensorer till kunder i närmare 70 länder, däribland Brasilien, USA och flera länder i Afrika och Sydostasien.
Utanför Kina har Brasilien blivit bolagets största marknad, efter att USA halkat ned till andra plats till följd av amerikanska restriktioner mot nya kinesiska drönarmodeller.
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Ska noteras i Hongkong
Bolaget har dock nyligen fått myndighetsgodkännande att sälja sin senaste modell i USA.
Enligt branschanalytiker kan XAG lättanvända system vara en konkurrensfördel, särskilt bland lantbrukare med begränsad teknisk erfarenhet.
Samtidigt kan mindre jordbruk få svårt att finansiera investeringarna.
XAG grundades 2007 och förbereder en börsnotering i Hongkong. Vid en finansieringsrunda 2023 värderades bolaget till omkring 1,5 miljarder dollar. Softbank äger 12,9 procent.
Bolaget räknar med att jordbruk utanför Kina kan behöva mellan fem och tio miljoner drönare under det kommande decenniet.
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