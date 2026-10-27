Pressen ökar på jordbruket – drönare ska hjälpa bönderna

Det kinesiska jordbruksteknikbolaget XAG vill automatisera jordbruket med självgående drönare som kan sprida bekämpningsmedel och gödsel utan mänskliga piloter.

Bolaget är ingen lilleputt, utan man backas av japanska Softbank. Dessutom är man världens näst största tillverkare av jordbruksdrönare räknat i omsättning, efter kinesiska DJI.

XAG ser nu ser en växande marknad när arbetskraften minskar och klimatförändringarna ökar pressen på jordbruket.

Färre i arbetsför ålder

Företaget har utvecklat system med dockningsstationer som automatiskt kan rengöra, ladda och fylla på drönarna samt planera deras flygrutter, skriver Financial Times.

Enligt Justin Gong, vice vd för XAG, är bristen på arbetskraft och en åldrande befolkning några av de största utmaningarna för kinesiska lantbrukare.

Många har svårt att få tillgång till drönarpiloter som kan utföra besprutningen när den behövs.

Kinas demografiska utveckling förstärker problemet. Enligt FN kan landets befolkning i arbetsför ålder, som nådde en topp på omkring en miljard under 2010-talet, minska med nästan två tredjedelar fram till seklets slut.

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