AI behöver stora mängder data för att utvecklas. Det har nu skapat sidoinkomster åt människor i Indien. Men experter varnar för att detta kan få paradoxala följder på sikt.
De bär kameror på huvudet för att träna AI: "Aldrig kunnat föreställa mig"
Indiska frisörer, skräddare och hushållsarbetare får betalt för att filma sina arbetsuppgifter med kameror på huvudet.
Inspelningarna säljs vidare till teknikbolag som använder materialet för att träna artificiell intelligens och utveckla robotar som kan utföra fysiska uppgifter.
En av dem som är involverad i det hela är Mohammed Ashim, 22.
”Aldrig kunnat föreställa mig det”
Han har arbetat som frisör i Bengaluru i Indien fyra år. På senare tid har han börjat bära en kamera på pannan medan han klipper hår och trimmar skägg, skriver BBC.
Kameran spelar in hans händer och fingrar, medan kundernas ansikten suddas ut.
Han filmar fem till sex timmar om dagen. Arbetet kräver att händerna hela tiden hålls inom bildrutan och att belysningen är tillräcklig.
”Det är bra pengar, men ärligt talat är det känslan av att göra något så här futuristiskt som gör mig entusiastisk. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att mina rakhyveltekniker skulle vara användbara för ett globalt teknikföretag”, säger Ashim.
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Får upp till tio dollar per dag
Inspelningarna samlas in av lokala företag och säljs till teknikbolag och forskningsorganisationer.
Materialet används framför allt för att träna så kallad fysisk AI, där artificiell intelligens lär sig att styra robotar i verkliga miljöer.
Rashdan Technologies är ett av företagen som samlar in och bearbetar materialet. Bolaget betalar mellan fem och tio dollar för åtta till tio timmars inspelat arbete.
Efterfrågan förändras dock i takt med att kunderna vill ha mer omfattande inspelningar från flera kameror.
Även Humyn Labs samlar in data från människor som utför vardagliga arbetsuppgifter.
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Viktig extrainkomst
Företaget har omkring 96 000 datainsamlare i Latinamerika och Sydostasien. Inspelningarna granskas, märks upp och struktureras innan de levereras till kunder.
Enligt bolagets grundare Manish Agarwal saknas stora mängder data som visar hur människor utför fysiska uppgifter i verkligheten.
Robotar behöver exempelvis lära sig hur hårt de ska greppa ett föremål utan att skada det.
Samtidigt väcker utvecklingen frågor om arbetstillfällen. Bino Paul, professor vid Tata Institute of Social Sciences i Mumbai, varnar för att arbetare kan bidra till att utveckla teknik som senare ersätter dem.
”När arbetarna väl inser vad de har deltagit i kan det ha gått för långt”, säger han.
För många är extrainkomsten ändå viktig just nu. Flera berättar om hur de lyckas få ett välkommet tillskott till hushållskassan genom att filma arbete både på jobbet och i hemmet.
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