De bär kameror på huvudet för att träna AI: "Aldrig kunnat föreställa mig"

Indiska frisörer, skräddare och hushållsarbetare får betalt för att filma sina arbetsuppgifter med kameror på huvudet.

Inspelningarna säljs vidare till teknikbolag som använder materialet för att träna artificiell intelligens och utveckla robotar som kan utföra fysiska uppgifter.

En av dem som är involverad i det hela är Mohammed Ashim, 22.

”Aldrig kunnat föreställa mig det”

Han har arbetat som frisör i Bengaluru i Indien fyra år. På senare tid har han börjat bära en kamera på pannan medan han klipper hår och trimmar skägg, skriver BBC.

Kameran spelar in hans händer och fingrar, medan kundernas ansikten suddas ut.

Han filmar fem till sex timmar om dagen. Arbetet kräver att händerna hela tiden hålls inom bildrutan och att belysningen är tillräcklig.

”Det är bra pengar, men ärligt talat är det känslan av att göra något så här futuristiskt som gör mig entusiastisk. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att mina rakhyveltekniker skulle vara användbara för ett globalt teknikföretag”, säger Ashim.

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