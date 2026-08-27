Den uppmärksammade förlikningen på upp till 17,1 miljarder dollar innehåller en klausul som få uppgörelser av den här storleken haft tidigare: en betydande del av pengarna betalas ut först om två konkurrenter, som aldrig var part i målet, går med på samma villkor.
Okända villkoret i Metas uppgörelse: Tvingar konkurrenter betala
Meta nådde på onsdagen en uppgörelse med ett fyrtiotal amerikanska delstater om anklagelserna att Facebook och Instagram utformats för att göra minderåriga beroende. Bolaget erkänner inget fel.
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Enligt Metas egen redovisning uppgår totalbeloppet till omkring 18 miljarder dollar, fördelat på årliga delbetalningar över tio år.
Domstolshandlingarna som bland anant Reuters tagit del av anger ett maxbelopp på 16,68 miljarder.
70 procent garanterat, 30 procent villkorat
Konstruktionen ser ut som så: cirka 70 procent, motsvarande 12,7 miljarder dollar, betalas ut oavsett vad som händer.
De återstående 30 procenten, 5,3 miljarder, frigörs endast om TikTok och YouTube inför en timmes daglig tidsgräns, nattläge och åldersverifiering, och därtill var för sig betalar ett belopp i samma storleksordning till delstaterna, skriver Stateline.
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Enligt Variety är de innehållna pengarna till hälften knutna till YouTubes betalning och hälften till TikToks. Det är alltså inte allt eller inget mellan de två.
Konsekvensen är att delstaterna, inte Meta, bär risken om Google och ByteDance avstår.
Omvänd tobakslogik
Fortune pekar på att den närmaste förebilden, tobaksuppgörelsen från 1998, fungerade tvärtom: där justerades de undertecknande bolagens betalningar ned om de förlorade marknadsandelar till bolag som stått utanför.
Metas klausul håller i stället inne bolagets egna pengar för att förmå konkurrenter att frivilligt anta regler.
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”Det finns egentligen ingenting med det här som är särskilt normalt”, säger Jess Nall, advokat på Withers med 25 år bakom sig som försvarare av teknikbolag, till tidningen.
Samma dag publicerade Meta ett öppet brev till konkurrenterna. Enligt Inc. skulle brevet också köras som helsidesannons i Washington Post, Los Angeles Times och New York Times.
Frågan om vem som stiftar reglerna
Samir Jain, policychef på Center for Democracy and Technology, ifrågasätter formen.
Branschregler brukar komma till genom lagstiftning eller myndighetsutövning, med rättssäkerhetsgarantier på köpet, säger han till NPR.
Uppgörelsen innebär också att en oberoende revisor ska granska Metas efterlevnad och rapportera till delstaterna årligen i fem år.
Villkoren gäller enbart användare i de deltagande delstaterna och territorierna, inte europeiska användare.
Google, TikTok och Snap har inte kommenterat.