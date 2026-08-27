Okända villkoret i Metas uppgörelse: Tvingar konkurrenter betala

Meta nådde på onsdagen en uppgörelse med ett fyrtiotal amerikanska delstater om anklagelserna att Facebook och Instagram utformats för att göra minderåriga beroende. Bolaget erkänner inget fel.

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Enligt Metas egen redovisning uppgår totalbeloppet till omkring 18 miljarder dollar, fördelat på årliga delbetalningar över tio år.

Domstolshandlingarna som bland anant Reuters tagit del av anger ett maxbelopp på 16,68 miljarder.

70 procent garanterat, 30 procent villkorat

Konstruktionen ser ut som så: cirka 70 procent, motsvarande 12,7 miljarder dollar, betalas ut oavsett vad som händer.

De återstående 30 procenten, 5,3 miljarder, frigörs endast om TikTok och YouTube inför en timmes daglig tidsgräns, nattläge och åldersverifiering, och därtill var för sig betalar ett belopp i samma storleksordning till delstaterna, skriver Stateline.

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Enligt Variety är de innehållna pengarna till hälften knutna till YouTubes betalning och hälften till TikToks. Det är alltså inte allt eller inget mellan de två.

Konsekvensen är att delstaterna, inte Meta, bär risken om Google och ByteDance avstår.