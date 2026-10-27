Porsche gav upp marknaden i Kina – förbättrade resultatet rejält

Tuff konkurrens inom elbilar

Bolaget har under flera år mött ett allt hårdare konkurrenstryck i Kina, där lokala tillverkare som BYD, Geely och Xiaomi har stärkt sina positioner.

Konkurrensen är särskilt påtaglig inom elbilar, där kinesiska märken har vunnit mark på bekostnad av etablerade europeiska premiumtillverkare.

Porsches finanschef Jochen Breckner framhöll i samband med resultatpresentationen att bolaget har minskat sin exponering mot Kina betydligt.

Enligt honom gör det företagets verksamhet mindre beroende av utvecklingen på den kinesiska marknaden.

Aktien steg med 2,3 procent efter rapporten.

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Kan ta ett tag

Porsche genomför också en bred omstrukturering för att minska kostnaderna och anpassa verksamheten till den svagare efterfrågan. Planen omfattar bland annat tusentals färre anställda.

Analytiker på Citi bedömer att Porsches underliggande rörelseresultat står sig väl jämfört med andra tyska premiumbiltillverkare, trots svaga leveransvolymer och högre kostnader.

De pekar även på att bolaget har presenterat en plan för att åter nå underliggande rörelsemarginaler på över 10 procent.

Enligt analytikerna väntas återhämtningen inledas 2028, medan 2027 bedöms bli ett fortsatt svagt år. Det fria kassaflödet väntas samtidigt återhämta sig och överstiga nivåerna vid börsnoteringen senast 2031.

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