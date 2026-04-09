Här bygger Skanska datacenter för 690 miljoner kronor

Projektet omfattar ett datacenter på 22 700 kvadratmeter inklusive markarbeten, installationer under mark samt inredning av administrativa ytor och fem datahallar.

Byggnationen inleddes i mars och beräknas vara klar under första kvartalet 2028, enligt ett pressmeddelande.

Flera datacenters i USA

Ordern är den senaste i en lång rad datacenterkontrakt för Skanska (börskurs Skanska) i USA.

Redan under 2024 hade bolaget tagit nya datacenterordrar värda omkring 20 miljarder kronor fördelat på ett dussintal kontrakt.

Skanskas USA-chef Richard Kennedy beskrev då efterfrågan som ”omättlig” och pekade på prognoser om fortsatt utbyggnad under det kommande decenniet, enligt tidningen.