Skanska har tecknat avtal om att bygga ett datacenter i delstaten Georgia i USA. Kontraktet är värt 75 miljoner dollar, motsvarande cirka 690 miljoner kronor.
Här bygger Skanska datacenter för 690 miljoner kronor
Projektet omfattar ett datacenter på 22 700 kvadratmeter inklusive markarbeten, installationer under mark samt inredning av administrativa ytor och fem datahallar.
Byggnationen inleddes i mars och beräknas vara klar under första kvartalet 2028, enligt ett pressmeddelande.
Flera datacenters i USA
Ordern är den senaste i en lång rad datacenterkontrakt för Skanska (börskurs Skanska) i USA.
Redan under 2024 hade bolaget tagit nya datacenterordrar värda omkring 20 miljarder kronor fördelat på ett dussintal kontrakt.
Skanskas USA-chef Richard Kennedy beskrev då efterfrågan som ”omättlig” och pekade på prognoser om fortsatt utbyggnad under det kommande decenniet, enligt tidningen.
Del av en större trend
Kontraktet speglar en bredare trend på den amerikanska byggmarknaden.
Investeringarna i datacenter är på väg att överträffa kontorsbyggandet för första gången, enligt en analys från MDC Insights.
År 2021 stod datacenter för mindre än 10 miljarder dollar i investeringar, sedan dess har summan mer än fyrdubblats, medan kontorsbyggandet rasat, enligt analysen.
Utvecklingen är dock inte utan konflikter. I flera amerikanska delstater har datacenterutbyggnaden mötts av protester kring energiförbrukning och miljöpåverkan.
Datacenter väntas stå för över tio procent av USA:s elnätskapacitet till 2030, enligt MDC Insights.
Ordervärdet på 690 miljoner kronor inkluderas i Skanskas orderingång för USA för det första kvartalet 2026.