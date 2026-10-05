Därför är det så svårt för vanliga sparare att tjäna på robotboomen

Den som vill satsa på att robotar tar över fabriker, lager och hem har ett problem. Startupbolagen i centrum för hajpen går inte att köpa på börsen.

Riskkapitalet strömmar ändå in. Robotikbolag har hittills i år tagit in 18,8 miljarder dollar globalt, enligt Crunchbase. Det är mer än de 15 miljarder dollar som togs in under hela rekordåret 2025.

Missa inte: Kina stryper robotnoteringarna efter kursras. Realtid

Det är det gapet som fonden RoboStrategy försöker fylla, rapporterar Euronews.

Premie på 140 procent

RoboStrategy noterades på Nasdaq i maj under tickern BOT. Fonden äger andelar i onoterade bolag som Figure AI, Apptronik och Dyna Robotics, och vem som helst med ett depåkonto kan köpa aktien.

Tillgången kostar dock. I fredags öppnade aktien på 27,34 dollar, medan substansvärdet vid utgången av augusti låg på 11,35 dollar per aktie. Det innebär att köparna betalar omkring 2,4 gånger värdet av tillgångarna. I maj nådde aktien som högst 59 dollar.

Substansvärdet har stigit snabbt. Det låg på 7,24 dollar per aktie i slutet av maj, enligt fondens pressmeddelanden. I augusti planade ökningen dock ut, och substansvärdet steg bara 0,76 procent jämfört med månaden före.

ANNONS

Värderingarna bygger dessutom på fondens egna uppskattningar. RoboStrategy skriver själv att innehaven saknar marknadsnoteringar och värderas till verkligt värde enligt styrelsens rutiner, och att sådana värderingar är subjektiva.

Läs även: Roboten som kan hitta minor – och köra ut matkassar. Dagens PS

Den som köpte i början av juli betalade nästan fyra gånger substansvärdet och har sedan dess förlorat omkring en fjärdedel av pengarna, trots att substansvärdet steg med 27 procent. Ovanpå det kommer en årlig förvaltningsavgift på 2,5 procent. Totalt landar de årliga kostnaderna på nästan 4 procent.

”Det är en knapphetspremie som kan uppstå i ett hett investeringsområde”, säger Dan Coatsworth, marknadschef på den brittiska investeringsplattformen AJ Bell, till Euronews.

Fonden Destiny Tech100, som äger andelar i bland annat SpaceX och OpenAI, föll 2024 med omkring 71 procent på fyra dagar när premien krympte.