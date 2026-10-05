De mest omtalade robotbolagen är fortfarande onoterade. För den som ändå vill in finns en Nasdaq-noterad fond, men aktien kostar mer än dubbelt så mycket som innehaven är värda.
Därför är det så svårt för vanliga sparare att tjäna på robotboomen
Den som vill satsa på att robotar tar över fabriker, lager och hem har ett problem. Startupbolagen i centrum för hajpen går inte att köpa på börsen.
Riskkapitalet strömmar ändå in. Robotikbolag har hittills i år tagit in 18,8 miljarder dollar globalt, enligt Crunchbase. Det är mer än de 15 miljarder dollar som togs in under hela rekordåret 2025.
Missa inte: Kina stryper robotnoteringarna efter kursras. Realtid
Det är det gapet som fonden RoboStrategy försöker fylla, rapporterar Euronews.
Premie på 140 procent
RoboStrategy noterades på Nasdaq i maj under tickern BOT. Fonden äger andelar i onoterade bolag som Figure AI, Apptronik och Dyna Robotics, och vem som helst med ett depåkonto kan köpa aktien.
Tillgången kostar dock. I fredags öppnade aktien på 27,34 dollar, medan substansvärdet vid utgången av augusti låg på 11,35 dollar per aktie. Det innebär att köparna betalar omkring 2,4 gånger värdet av tillgångarna. I maj nådde aktien som högst 59 dollar.
Substansvärdet har stigit snabbt. Det låg på 7,24 dollar per aktie i slutet av maj, enligt fondens pressmeddelanden. I augusti planade ökningen dock ut, och substansvärdet steg bara 0,76 procent jämfört med månaden före.
Värderingarna bygger dessutom på fondens egna uppskattningar. RoboStrategy skriver själv att innehaven saknar marknadsnoteringar och värderas till verkligt värde enligt styrelsens rutiner, och att sådana värderingar är subjektiva.
Läs även: Roboten som kan hitta minor – och köra ut matkassar. Dagens PS
Den som köpte i början av juli betalade nästan fyra gånger substansvärdet och har sedan dess förlorat omkring en fjärdedel av pengarna, trots att substansvärdet steg med 27 procent. Ovanpå det kommer en årlig förvaltningsavgift på 2,5 procent. Totalt landar de årliga kostnaderna på nästan 4 procent.
”Det är en knapphetspremie som kan uppstå i ett hett investeringsområde”, säger Dan Coatsworth, marknadschef på den brittiska investeringsplattformen AJ Bell, till Euronews.
Fonden Destiny Tech100, som äger andelar i bland annat SpaceX och OpenAI, föll 2024 med omkring 71 procent på fyra dagar när premien krympte.
Tesla en bilaktie – fortfarande
Alternativen på börsen är få och sällan renodlade. Elon Musk har sagt att omkring 80 procent av Teslas värde kommer att komma från den humanoida roboten Optimus. Under andra kvartalet stod bilaffären ändå för nästan 75 procent av intäkterna, och Optimus har ännu inte sålt något.
Missa inte: Trots bakåtvolter och kung fu: Människor slår fortfarande robotar. Realtid
Enligt Coatsworth handlas Tesla till 165 gånger förväntade vinster, jämfört med under 10 gånger för europeiska biltillverkare.
Industrijättarna ger inte heller någon ren exponering. Robotar stod för 44 procent av försäljningen hos japanska Fanuc, men bara 7–10 procent hos ABB, som i stället för att börsnotera robotdivisionen sålde den till Softbank.
Även när ett robotbolag väl noteras kan det vara svårt att komma åt. Kinesiska Unitree steg 460 procent på sin första handelsdag i Shanghai i augusti. Där behöver utländska investerare i regel en särskild licens för att köpa nynoterade aktier.